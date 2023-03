Rørt Olsbu Røiseland takket ektemannen: – Hadde aldri stått her uten ham

14.03.2023 06:36 Oppdatert 14.03.2023 10:51

– Skiskyting vil alltid være i mitt hjerte, og derfor er det ekstra spesielt og mye følelser når jeg sier: Kollen blir mine siste dager som skiskytter, sier en gråtkvalt Olsbu Røiseland.

Den norske skiskytterstjernen har bestemt seg for å legge opp. Det bekrefter hun på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Verdenscupavslutningen i Holmenkollen blir derfor hennes farvel med skiskytingen.

– Dette er veldig trist, men det føles også utrolig rett. Jeg gleder meg skikkelig til hva livet har å by på. Akkurat nå er det litt leit, men også mye glede rundt det å gjøre noe annet.

GIR SEG: Marte Olsbu Røiseland velger å gi seg etter denne sesongen. Ektemannen Sverre er fortsatt aktiv, som trener for de tyske skiskytterkvinnene.

Ektemannen, Sverre Olsbu Røiseland, jobber som trener for de tyske skiskytterkvinnene. Han hadde ingen innvendinger til at kona forlenget karrieren i fjor. Olsbu Røiseland kjempet mot tårene da hun fikk spørsmål om ektemannens betydning.

– Sverre betyr utrolig mye for meg. Uten ham hadde jeg aldri stått her og vært skiskytter. Det har vært oss to. Han har minst femti prosent av all æren. Jeg føler jeg snakker for oss begge nå. Sverre kjenner jo meg kun som toppidrettsutøver, så det blir nok rart for han å bli kjent med Marte som ikke er det. Det blir spennende, sier Olsbu Røiseland til VG.

– Jeg gleder meg til å leve et normalt liv og bare være mann og kone, det har vi aldri testet. Jeg tror det blir vel så bra som det livet vi har hatt, uttaler hun på pressekonferansen.

Det var nettopp i Kollen at hun for ett år siden mottok det store krystall-trofeet som vinner av verdenscupen sammenlagt. Der og da kunne hun ikke si om hun ville fortsette karrieren eller ikke.

Det ble én sesong til – hennes 11. i verdenscupen – og på grunn av sykdom har den vært alt annet enn enkel.

– Sverre var en veldig viktig støttespiller for at jeg skulle klare å komme tilbake. Jeg har fått dele mange gøye opplevelser med ham, sier Olsbu Røiseland.

32-åringen gjorde comeback i verdenscupen først i januar. Med et svært begrenset treningsgrunnlag la hun en plan for VM sammen med sin personlige trener, Roger Grubben, og mot alle odds klarte hun å ta tre medaljer i Oberhof (gull på miksstafett og parstafett og bronse på jaktstart).

Etter sitt comeback har hun vunnet to verdenscuprenn i Nove Mesto. Det ble hennes 18. og 19. seier på øverste nivå.

Bare Liv Grete Skjelbreid (22 seirer), Tora Berger (28) og Tiril Eckhoff (29) har flere seirer blant norske kvinnelige skiskyttere.

– Jeg er mest stolt over å ha vært så tålmodig og ha jobbet knallhardt for mål som kanskje har virket umulig. Jeg har bevist at ingenting er umulig, du må bare jobbe knallhardt for det, sier Olsbu Røiseland.

Hennes to første seirer i verdenscupen kom også i Nove Mesto i 2018, og derfor var det nok mange som hadde ønsket å se Olsbu Røiseland i neste års VM-løyper i Tsjekkia. Slik blir det ikke.

– Jeg har ikke motivasjonen som skal til for å gjøre jobben som kreves for å bli best hver dag. Jeg føler det er best å gi seg mens leken er god. Det tror jeg kroppen kommer til å sette veldig pris på, sier Olsbu Røiseland.

Punktumet settes altså i Kollen på hjemmebane. Så skal hun flytte hjem til Froland.

– Jeg må på jobbsøken, det blir skikkelig rart. Jeg må tenke på hva jeg skal finne på utenom skiskyting. Men først har jeg lyst på litt ferie, å koble av og nyte det jeg har gjort. Så skal jeg på fremtiden, avslutter Olsbu Røiseland.