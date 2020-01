1. desember gikk startskuddet for verdenscupen i skiskyting i Östersund. Inn til andre og siste skyting hadde Eckhoff bestetid. Men matten 29-åringen kom inn på, var glatt, noe som ødela skytestillingen hennes. Det endte med fire bom, og i mål var hun nummer 40.

– Det er skiskyting i et nøtteskall. Jeg ble veldig urolig og skjøt fire bom. Det var veldig kjipt. Du får en puck i trynet. Det er vanskelig å snu sånne ting. I hvert fall når du starter sånn, sier hun på telefon fra Ruhpolding nesten to måneder senere.

Men det snudde raskt for Fossum-løperen etter at verdenscuphelgen i Östersund avsluttet med den første av sesongens til nå fire strake stafettseire.

Siden har hun ikke sett seg tilbake.

Matthias Schrader / AP

På eksklusiv liste

I Ruhpolding var hun aldri truet på søndagens jaktstart. I mål var hun 46 sekunder foran Paulína Fialková på annenplass og kunne blant annet ta seg tid til å hente et norsk flagg blant publikum.

Dermed er hun den tredje kvinnen i historien som har vunnet alle tre rennene i den populære skiskytterdestinasjonen. De to andre som har klart bragden, er skiskytterlegendene Olena Zubrilova i 1999 og Magdalena Neuner i 2009.

Eckhoff selv var ikke klar over at hun nå er en del av den eksklusive listen før Aftenposten gjorde henne oppmerksom på det.

– Det er jo rått. Det er rått å være med på den statistikken, sier hun før det blir stille i den andre enden av telefonen.

– Zubrilova, liksom ...

Fakta: Tiril Eckhoffs seks seire 15. desember: Eckhoff startet som nummer 8 på jaktstarten i Hochfilzen, 33 sekunder bak Dorothea Wierer. Etter 20 treff vant hun 25 sekunder foran Hanna Öberg. 20. desember: Bare fem dager etter sesongens første seier vant Tiril Eckhoff sprinten i franske Annecy. 21. desember: På jaktstarten samme sted vant Eckhoff med 38 sekunder ned til lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold. 22. desember: Fellesstarten ble en maktdemonstrasjon av Eckhoff som vant med 1 minutt og 24 sekunder til Wierer. 15. januar: Eckhoff skyter fullt hus på sprinten i Ruhpolding, og ingen går like fort som henne i sporet. Seieren er sesongens femte. 19. januar: 29-åringen går alene i front under hele jaktstarten i Ruhpolding og går i mål i ensom majestet.

Vet det kan snu igjen

Eckhoff skrev seg ikke bare inn i Ruhpolding-historien denne helgen. For første gang i karrieren gikk hun et verdenscuprenn med gult startnummer, selve beviset på at man i øyeblikket er verdens beste skiskytter.

– Det var ikke så veldig annerledes enn å gå med et vanlig startnummer, men det var litt ekstra stas, sier hun og legger til:

– Det er ingen selvfølge at jeg tar med meg den videre. Da må jeg nyte den mens jeg kan.

I de ti minuttene Aftenposten snakker med henne, kommer hun flere ganger tilbake til nettopp det: Ting kan snu. Såpass marginalt er skillelinjen mellom suksess og fiasko i idretten hun driver med.

– Jeg har vært med i dette sirkuset i så mange år at jeg vet at det går opp og ned. Det kan bli snudd på hodet igjen, sier hun.

Matthias Schrader / AP

Selvtillit gir flaks

Men i øyeblikket er det lite som tyder på akkurat det. I Ruhpolding tok hun sin sjette individuelle seier av 11 mulige denne sesongen.

– Jeg merker at det er godt å gjøre gode skirenn. Jeg har bevist for meg selv at jeg kan. Da er det litt lettere å få det til igjen.

Når sesongens 12. av totalt 24 individuelle renn går av stabelen i Pokljuka neste fredag, leder hun verdenscupen med 42 poeng til italienske Dorothea Wierer. Med de gode resultatene kommer selvtillit. Med selvtillit kommer også flaks, mener Eckhoff.

– Det er litt sånn at når du har bedre selvtillit, så har du mer flaks også. Jeg har hatt veldig mange flere kant inn enn kant ut. Det kan utgjøre forskjellen på om jeg står øverst eller om jeg er på 20. plass.