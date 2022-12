Dale i tårer etter sin andre verdenscupseier: – Hadde et skikkelig drittår i fjor

De norske skiskyttergutta leverte strålende under fellesstarten i Annecy-Le Grand Bornand. Johannes Dale (25) imponerte stort i thrilleravslutningen, og tok til tårene etter sin andre verdenscupseier.

Jonas Bucher, VG

18. des. 2022 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble norsk dramatikk under siste skyting da både Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen bommet og fikk to strafferunder hver.

Da åpnet mulighetene seg for Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale.

Sistnevnte var sterkest og tok sin andre verdenscupseier. Dermed ble det igjen trippelt norsk, etter at Johannes Thingnes Bø ble nummer tre igjen. Dale vant sprinten i Hochfilzen i desember 2020.

– Det er stort. Jeg hadde et skikkelig drittår i fjor. Å komme tilbake å ta en verdenscupseier før jul, det er fader meg gøy, sier en preget Dale til TV 2.

25-åringen ble vraket fra A-landslaget etter forrige sesong, og er nå på rekruttlandslaget.

– I et idrettsperspektiv opplevde jeg noe av det verste man kan oppleve, tror jeg. Å komme tilbake sånn her er så lettelse. Det her er livet. Jeg gråt da jeg fikk min første verdenscupseier, og så fikk jeg det drittåret. Da smaker den andre kanskje vel så godt, forteller Dale i tårer.

Franske Fabien Claude ble nummer fire, etterfulgt av Sjåstad Chrisiansen og Tarjei Bø.

Lørdagens jaktstart endte også trippelt norsk, men Dale erstattet Sjåstad Christiansen på pallplass på fellesstarten.