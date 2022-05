Skiskytter-Lægreid med Ukraina-dugnad: – Fint å gi noe

SKØYEN (VG) Etter sesongslutt ville Sturla Holm Lægreid (25) gjøre en innsats for Ukraina. Skiskytteren fikk fort for mye å gjøre.

I GANG IGJEN: Sturla Holm Lægreid fotografert i forbindelse med presentasjonen av neste sesongs skiskytterlandslag. Nå er 25-åringen med landslaget på sesongens første samling på Mallorca.

Holm Lægreid har gjort det til en tradisjon å samle inn penger til gode formål når sesongen er over. I april satte han av tid til å skaffe midler til Ukraina.

– I fjor solgte jeg 100 autografkort og donerte pengene. I år rant det inn bestillinger på min nettside, men jeg hadde ikke tid eller kapasitet til å signere og sende ut flere enn 200 kort. Jeg følte at det er fint å gi noe til fansen og at det som kommer inn blir brukt til veldedighet. Det er en fin tradisjon jeg kan fortsette med, sier skiskytteren til VG.

25-åringen var ikke forberedt på interessen og måtte si stopp etter 200 bestillinger.

– Jeg satt og skrev adresser for hånd på de første 50 kortene. Til de siste 150 kortene klipte jeg og limte for å spare tid. Det tar mange timer å signere og poste alt, og jeg har en del andre sesongforberedelser som må gjøres. Nå ble det 16.000 kroner, og det er en fin sum å gi til Røde Kors. Det er viktig å ta et standpunkt til Ukraina-krigen og det er viktig at vi hjelper de som er i nød i en slik humanitær krise. Da valgte jeg Røde Kors fordi jeg stoler på at de bruker pengene til å bedre forholdene til de som har blitt tvunget til å forlate Ukraina, sier Sturla Holm Lægreid.

Som de andre i skiskytterleiren går tankene til Dmytro Pidruzjnyj som hoppet av verdenscupen i vinter for å kjempe for sitt Ukraina etter den russiske invasjonen.

NUMMER TO I VERDENSCUPEN: Sturla Holm Lægreid vant to verdenscuprenn i 2021/22-sesongen og ble nummer to i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg kjenner ikke Pidruzjnyj personlig, men vi er en familie i skiskytterverdenen. Det er tungt å tenke på at en kollega som han er hjemme og forsvarer sitt land i krig. Da er det minste vi andre kan gjøre å hjelpe til med donasjoner. Vi føler nok ekstra på det fordi det er Russland – vårt naboland i nord – som har gått til angrep på Ukraina, et annet europeisk land. Derfor engasjerer vi oss mer enn i de andre krigene og konfliktene rundt om i verden, konstaterer skiskytteren.

Slet etter corona-smitte

Etter at han avsluttet verdenscupsesongen med 1., 2. og 3. plass under sesongavslutningen i Holmenkollen har 25-åringen slitt med ettervirkningene etter at han ble coronasmittet.

– Jeg ble nødt til å ta ordentlig fri og kunne ikke trene fordi jeg følte meg dårlig. Så april gikk med til andre ting som turer på randonee-ski og et surfekurs på Fuerteventura.

– Randonee, er ikke det vel litt dristig for en skiskytter selv utenfor sesong?

– Det har vært noen kompromisser på utforkjøringene, men jeg får likevel utfordret utforteknikken min som jeg kanskje får brukt i skiskyting.