Vintertalentene fra Rogaland er blant Norges beste: – Nesten naturstridig

Samtidig som det blir færre unge som driver med skiskyting i Norge, har Figgjo IL aldri vært flere. På asfalten i Melshei trener en gjeng som drømmer om å bli best med ski og børse.

En førjulsdag i Melshei. Litt småsurt og vindfullt. Og et knippe unge skiskyttere. Pål Christensen

Nå nettopp

Sen ettermiddag et par uker før jul er ikke rushtid i Melshei. Men i femtiden begynner de første å dukke opp. Og på et blunk myldrer det ved skytebanen. 40 barn og unge, og minst like mange foreldre og ildsjeler som støtter sine håpefulle. Det er onsdag og karusellrenn for skiskyttere i området. Flest fra Figgjo, men også noen fra Gjesdal og Sandnes. Situasjonen er gjenkjennelig overalt hvor det drives skiidrett i Norge. Men én ting skiller seg ut sammenlignet med Østlandet og Trøndelag: Det er ikke antydning til snø. Martin Nevland, hjemme i Sandnes på juleferie, kan huske én dag med «vanlig» skiføre i anlegget i Melshei.