Denne feilen gjør ikke Thingnes Bø én gang til

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (28) gjorde store endringer på geværet før VM – og bommet. Den feilen gjør han ikke en gang til.

SKYTETRENING: Johannes Thingnes Bø titter bort på dataskjermen for å se hvor skuddene sitter under en skyteøkt i Holmenkollen. Foto: Jostein Magnussen

39 minutter siden

– Jeg tenkte jeg skulle vente til etter sesongåpningen i Östersund og før verdenscupen i Hochfilzen før jeg gjør endringer denne gangen, sier Thingnes Bø til VG og ler godt.

Klok av skade skal alt av endringer på børsa gjøres mens det fortsatt er sommerføre, og skiskytteren tar et par steg tilbake denne gangen.

– Jeg har ikke endret noe foreløpig, men jeg merker jo at jo mer jeg prøver våpenet ut nå, jo mer går jeg tilbake til det gamle etter en viss periode. Det betyr at det er ikke alltid gresset er grønnere på den andre siden, sier verdens beste skiskytter de tre siste sesongene.

— Skal vi tolke det som en erkjennelse av at du var litt for kjapp med å gjøre store endringer på våpenet rett før VM?

– Ja, kanskje. Det gjelder også den forrige børsa. Nå begynner jeg å peile meg inn på det våpenet jeg hadde for to år siden. Det innså jeg først for et par dager siden, så det skal jeg teste ut nå. Det blir å finne frem TV-bilder fra den sesongen og se på teknikk og utførelse. Det går også på størrelsen på håndgrep og avstander hvor reimen er og slike ting, forklarer Thingnes Bø.

28-åringen gjør også andre tilpasninger - blant annet til det særnorske forbudet fra 2003 om bruk av høydehus. Når høyderom blir tillatt ut på høsten, så vil Thingnes Bø benytte seg av mulighetene.

Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø har allerede solgt leiligheten på Vinderen i Oslo som lå ute i markedet til over ni millioner kroner. Paret er flyttet til Kongsvinger hvor en enebolig er under oppføring. Her skal det også bli plass til et moderne treningsrom med et høydekammer.

Dermed slipper han å ta med seg alt av høydesamlinger i regi av skiskytterforbundet og kan tilbringe mer tid med familien.

28-åringen har ikke angret på at familien flyttet på seg fra Oslo til Kongsvinger, og det ett år tidligere enn planlagt.

I karantene

– Vi har vært her snart én måned og vi trives godt, rett og slett, sier Thingnes Bø.

Med sønnen Gustav i barnehage har han allerede møtt noen utfordringer. Den forrige treningssamlingen i Oslo gikk i vasken fordi Thingnes Bø måtte i ventekarantene.

Denne uken var han imidlertid med da skiskytterne deltok under Holmenkollen Skishow.

– Jeg trener godt om dagen og har godt overskudd i det som skjer. Nå ligger jeg på 10–11 økter i uken. Slik blir det fremover før jeg tar et avbrekk for å være med i «Landskampen» på TV 2. Deretter blir det ny mengdetrening før vi tar en liten ferietur. Både Tarjei og jeg skal hjem til Stryn, så vi skal få trent godt sammen der, sier Johannes Thingnes Bø.

Neste gang vi ser han med et ordentlig nummer på brystet blir under Blink-festivalen i august.