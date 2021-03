Thingnes Bø gjør våpen-endring igjen: – Mye står på spill

Han kom til VM med et helt nytt gevær uten å lykkes helt. Nå tar Johannes Thingnes Bø (27) et siste grep før verdenscupen skal avgjøres denne helgen.

TAR GREP IGJEN: Johannes Thingnes Bø har gjort nye justeringer på geværet sitt før skiskytter-finalen. Foto: AP/PRIVAT

Før finalehelgen i Östersund har 27-åringen vært børsemaker. Nå har han drillet et nytt hull i børsa og flyttet håndstopperen 1,5 centimeter nærmere seg. Målet er å komme seg mer «bak» geværet og få en bedre følelse på standplass.

– Jeg fant en drill på vaskerommet her vi bor og gikk i gang. Det var ikke den mest innviklede sløydoppgaven jeg har utført, humrer Thingnes Bø.

Han håper nyvinningen skal gjøre at han slipper å strekke nakken så mye når han skal i skytestilling, at han blir kvitt en del spenning som gjør at han blir mer avslappet når blinkene skal ned.

– Jeg kommer mer bak børsa og må ikke strekke venstre hånd fremover og høyre skulder bak. Foreløpig har jeg bare testet dette på én trening, men ting føles bedre. Jeg har ingenting å tape på å prøve. Det har ikke vært så bra den siste tiden.

Han har et poeng. På de fire siste verdenscuprennene har treffprosenten falt til 82,5. Det er nesten 10 prosentpoeng lavere enn forrige sesong.

Før verdenscupfinalen i Sverige kjemper han med Sturla Holm Lægreid om å vinne sammenlagt. Siden fire renn skal strykes skiller det nå bare syv poeng mellom de to.

Det kan fort bli like dramatisk som i fjor. Da ble alt avgjort på den siste jaktstarten i Kontiolahti. Da vant Thingnes Bø verdenscupen sammenlagt for andre gang, men det skilte bare to fattige poeng ned til Martin Fourcade.

– Alt blir nok avgjort i det siste løpet denne sesongen også, tror Thingnes Bø.

– Det er snakk om et bomskudd til eller fra for både Sturla og meg. Det kommer til å skje, vi kommer ikke til å skyte det samme gjennom helgen. Det har vi sett over tid, vi har skutt ulikt.

27-åringen er klar på at fredagens sprint blir vesentlig siden resultatet der danner utgangspunkt for lørdagens jaktstart.

– Jeg må gjøre en bedre sprint enn det jeg har klart de tre siste rundene (5., 11. og 9. plass). Jeg må heve meg noen hakk. Så må man klargjøre alle mulige scenarioer i forkant av fellesstarten (søndag) slik at jeg vet hva jeg må gjøre «hvis-at-dersom».

Ingen lagtaktikk

Noen lagtaktikk vil man ikke få se i Östersund ettersom det er to nordmenn som kjemper om å ta «den store kula».

– Alle vil være nøytrale med hverandre. Den eneste rettferdige måten å gjøre det på er at alle går for seg selv. Så blir det opp til Sturla og meg å avgjøre, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Han kjemper om mer enn sammenlagt-trofeet. 27-åringen ligger an til å vinne både sprint- og jaktstart-cupen, og han har bare 14 poeng opp til Tarjei Bø i fellesstart-cupen. Det er tre mindre kuler som også skal deles ut. Den fjerde har Sturla Holm Lægreid allerede hentet hjem på normaldistansen.

– Det er mye som står på spill. Det kan hende jeg ikke vinner noen verdens ting. Jeg har et avslappet forhold til det som skal skje fordi jeg har klart det før. Det blir ikke en «once in a lifetime»-mulighet som det ville ha vært langt verre å konsentrere seg om.

PS! Tiril Eckhoff har allerede vunnet kvinnenes verdenscup.