Russernes trener: - En tragedie for han og for meg

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Ingen vet bedre hvordan Eduard Latypov (27) har det enn Emil Hegle Svendsen.

ROTET BORT SEIEREN: Eduard Latypov går inn til bronse på en stafett hvor russerne ledet med et minutt før siste skyting. Til høyre får Vetle Sjåstad Christiansen hjelp med skiene etter å ha sikret gullet. Til venstre Quentin Fillon Maillet.

Svendsen var i samme situasjon som russeren under OL-stafetten i Sotsji i 2014.

Norge ledet stort og hadde bare brukt ett ekstraskudd da Emil Hegle Svendsen måtte ut i strafferunde etter den siste skytingen på ankeretappen. Norge fikk den kjipe 4. plassen etter trønderens kollaps på standplass.

– Jeg føler veldig med ham. Latypov føler nok ganske mye skyld og for han er alt kjipt nå. Jeg var heldig i og med at jeg er fra Norge. Han er uheldig i den forstand at russerne har en litt annen kultur for å håndtere slike nederlag. Jeg håper de er snill med ham, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

Trønderen har et poeng, for den russiske treneren kaller det hele «en tragedie».

– Han kunne ha ventet, men begynte å skyte i vindkastene. Det er en tragedie for han - og for meg, sier russernes trener Jurij Kaminskij om Latypovs siste skyting hvor både Frankrike og Norge tok seg forbi og gikk inn til henholdsvis sølv og gull.

– Jeg gjorde ikke jobben min. Fansen er skuffet. Jeg er også skuffet. Jeg beklager det som skjedde, sier Eduard Latypov når VG treffer ham sammen med russiske medier.

– Da jeg kom i mål, ba jeg om unnskyldning. Tårene kom. Gutta støttet meg. Det gjorde godt.

- Hva skjedde?

– Det var ganske hard vind. Jeg prøvde å vente ut vindkastene, men det hjalp ikke. Jeg prøvde å starte på nytt, men sånn er det når alt går galt og det svikter psykologisk.

Emil Hegle Svendsen sier russeren måtte gjøre en vanskelig avveining på siste skyting.

– Du vet ikke om vinden løyer. Han tar sjansen og normalt sett er han en veldig god ståskytter. Derfor var det overraskende å se at han sprakk på den måten der, sier Svendsen og hyller Vetle Sjåstad Christiansen for sin oppvisning.

– En ting er å få muligheten, en annen er å ta den når det gjelder som mest. Det var iskaldt gjort av Vetle.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk med seg at Latypov hadde bommet.

– Da ville jeg ikke la den sjansen gå fra meg på standplass. Det er jo helt uvirkelig egentlig. Vi hadde sett for oss mange scenarioer i dag. Jeg har pleid å få et godt forsprang av gutta, så i dag fikk jeg virkelig testet meg. Det er jo en grunn til at den dårligste skiskytteren blir satt på siste etappe, for jeg har kanskje andre kvaliteter. Så det er deilig å vise seg frem litt, sier en rørt Sjåstad Christiansen til VG.

Tarjei Bø kaller snuoperasjonen et mirakel.

– Jeg tror faktisk det er tidenes største mirakel i sporten. Det er som mange drømmer som blir oppfylt her nå. Når du er på et lag, så er det alltid noen som er skuffet og fornøyd med mesterskapet så langt. Vetle er en ekstremt god skiskytter, men har hatt et tyngre OL, men nå er alt glemt, sier Bø, som også har planer om å benytte seg av smuglervarer til gullfeiringen:

– Eneste muligheten for at vi skulle ta gullet var en russisk kollaps. Jeg trodde vi skulle klare en bronse, men Vetle gjorde det jeg drømte om. Han så ut som Petter Northug på den siste runden. Det ble mye følelser i dag, innrømmer skytetrener Siegfried Mazet overfor VG.

– Adrenalinet tok overhånd på den siste runden. Da følte jeg meg ikke mye sliten, sier Vetle Sjåstad Christiansen. Sammenligningen med Northug kommenterer han slik:

– Vi prøver jo å lære av de som har gjort mye bra før oss. Så er det ikke alltid like lett å legge en plan når det kommer til skytingen. Petter drev jo også litt med skiskyting men ga seg ganske kjapt når han så hvor mye «bomming» det ble. Dette var min eneste sjanse til å stjele et gull, å ta noe som vi egentlig ikke skulle ha.