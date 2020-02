Først ble han vraket fra det pågående skiskytter-VM i Anterselva. Men da han heller ikke fikk gå EM i Otepäa, forsto han svært lite. Birkeland har istedenfor fått reservestatus, i mesterskapet som samler de nest beste norske løperne.

– Det var mer overraskende. Jeg hadde fått klare beskjeder om at jeg skulle gå EM, og så fikk jeg beskjed for halvannen uke siden om at jeg ikke skulle gå likevel, sier Birkeland.