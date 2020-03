Disse bildene får TV-kommentatoren til å reagere: – Er det mulig?

– Jeg ble faktisk ganske sjokkert. Jeg hadde lyst til å runde av sendingen der og da. De er dårlige forbilder. Er det mulig?

Det sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om scenene som utspilte seg etter skiskytternes verdenscupavslutning i Kontiolahti, Finland.

Der mennesker verden over nå bes om å være i minst mulig kontakt med andre, håndhilste og klemte utøverne hverandre etter et renn som mange mener burde vært avlyst på grunn av koronaviruset.

– Det er kontroversielt nok at de har renn i dag, fredag og torsdag. Da burde noen i det internasjonale forbundet tatt grep for å vise at de er bevisste på dette, sier Smith oppgitt.

– Gikk glipp av en god sjanse til å være forbilder

NRK-kommentatoren mener at utøverne lever i en boble, og skjønner at de gjorde som de gjorde, men stiller spørsmål om hvorfor ikke leger, personer rundt lagene og det internasjonale forbundet (IBU) grep inn.

– De burde ha gått ut og sagt at vi hilser pent på hverandre, men vi håndhilser ikke, og vi klemmer i alle fall ikke. Det går ut til ganske mange TV-seere. Det handler om signaleffekten. Det hadde vært bra hvis de hadde gått ut og sagt at vi tar hensyn. Nå gikk de glipp av en god sjanse til å være forbilder, sier han.

Smith kommenterte de oppsiktsvekkende scenene hjemmefra. Han sitter nemlig i hjemmekarantene etter en England-tur for en stund siden.

– Hjemmekarantene er en helt fin ting. Det må til. Når IBU fullfører denne helgen, som de sikkert delvis gjør på grunn av penger, viser de her at de ikke er sitt ansvar bevisst. Dette går på forbundet. Det at utøverne ikke tenker er én ting, men det er tydelig at ingen har snakket med dem om dette heller, slår Smith fast.

– De er voksne mennesker

Christian Winkler, kommunikasjonssjef i IBU, sier at de besluttet å arrangere rennene etter å ha fått godkjennelse av finske myndigheter. De hadde også et møte med landslagssjefene der utøverkomiteen også var representert.

På spørsmål om hvorfor de ikke grep inn da utøverne håndhilste og klemte etter rennet, sier Winkler:

– De er voksne mennesker som vet alt om situasjonen og kan selv velge hvordan de skal håndtere den. IBU sørget for at de ikke skulle bli eksponert for mange personer i lukkede rom. Derfor avlyste vi blant annet pressekonferansen.

Winkler sier videre at de informerte de forskjellige lagene om ønsket oppførsel under omstendighetene, blant annet gjennom hygieneråd.

Frykter for spredning

Smith bet seg særlig merke til scenene rundt Kaisa Mäkäräinen etter rennet. Finnen gikk nemlig sitt siste renn i karrieren på lørdag, og etterpå klemte hun flere og ble kastet opp og ned i luften av lagkameratene.

– At en stor skiskytter som Kaisa Mäkäräinen gikk sitt siste løp i karrieren forsvarer ikke dette?

– Det gjør ikke det. Der var det masse folk fra mange nasjoner. Nå skal alle hjem til sitt. Hvis én er syk, så tar de med seg det hjem. Det er greit at de ikke er i faresonen siden de er unge og spreke, men det handler om at vi ikke skal spre det, sier Smith.

– De norske utøverne ga også «high fives» til hverandre. Så det virket ikke heller som det norske støtteapparatet har snakket med sine om dette. Det er ikke bra.

– Gjort det vi kan for å holde oss friske

Landslagssjef Per Arne Botnan sier derimot at dette var et tema før rennet.

– Vi snakket om at vi tar de forholdsreglene vi alltid tar når det kommer til håndhygiene og hygiene generelt. Og det har vi vært ekstra påpasselig med. Det har vi kommentert flere ganger i mediene. Jeg tror vi har gjort det vi kan for å holde oss friske, sier Botnan.

Landslagssjefen var på plass i målområdet og under utdelingen av priser etter rennet, og sier at han ikke så «mye klemming».

– Jeg kan ikke kommentere noe jeg ikke har sett eller hørt noe om, sier han.