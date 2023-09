Sjåstad Christiansen flytter etter kjæresten: – Møttes igjen i sommer

Vetle Sjåstad Christiansen (31) har funnet tilbake til kjæresten han var sammen med i flere år. Nå flytter han.

DELE GLADNYHET: Livet smiler for Vetle Sjåstad Christiansen. Her fra Blinkfestivalen i Sandnes.

Publisert: 16.09.2023 10:56 Oppdatert: 16.09.2023 11:34

Tidligere i vår kunne nemlig skiskytteren fortelle at han var blitt singel, men den sivilstatusen endret seg igjen i sommer.

Til TV 2 forteller Sjåstad Christiansen at han har funnet tilbake til sin mangeårige kjæreste, Ingvild Ahlsand:

– Man funker jo aldri bedre enn sånn man har det i livet ellers. Etter mye avstand over lang tid så møttes vi igjen i sommer. Vi, eller kanskje spesielt jeg da, har vel funnet ut at det går an å løse livet litt annerledes, forteller Christiansen.

Dermed bytter skiskytteren ut Oslo-marka og Holmenkollen med Trondheim, hvor kjæresten tar en mastergrad.

– Når jeg bestemmer meg for noe, så gjør jeg det nærmest på dagen. Nå har jeg altså leid meg en leilighet i Trondheim i høst, og blir der og trener som bare rakkeren, sier Christiansen.

Han fortsetter i en litt mer spøkefull tone:

– Gutta på laget er litt bitre for at jeg mister noen hardøkter i Holmenkollen, for nå skal jeg bare trene i Granåsen, sammen med langrennsløpere som Didrik Tønseth og Emil Iversen. Jeg spøker litt og sier jeg trener meg opp til teamsprinten i VM i Granåsen 2025, sier skiskytteren.

Lørdag deltok Vetle Sjåstad Christiansen i NM-sprinten i rulleskiskyting i Vennesla og ble nummer elleve.

Johannes Thingnes Bø skjøt to fulle hus og ble norgesmester. Endre Strømsheim tok sølv og Johannes Dale-Skjevdal bronse.