97-årgangens store triumf: Takket familien, venner, hverandre og meditasjon

Sturla Holm Lægreids tur mot stjernestatus i skiskyting er rett oppadgående. Han slutter bare ikke å vinne. Med seg på pallen får han kompisen Johannes Dale.

Sturla Holm Lægreid brøler seg over målstreken til gull på normaldistansen. Han fikk med seg Johannes Dale på pallen. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

17. feb. 2021 15:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

To nordmenn på pallen på skiskytingens kongedistanse, 20 km med ett minutt i tillegg etter hver bom. Øverst vinterens fenomen, Sturla Holm Lægreid. På bronseplass Johannes Dale. Bø-brødre måtte finne seg en plass på den mer skyggefulle siden av resultatlisten. 97-årgangen hadde tatt over.

Sturla Holm Lægreid er født i februar 1997 (blir 24 om noen dager), Johannes Dale er også født i 1997. De to er ikke bare født i samme år. Der er treningskompiser og har vært konkurrenter i årevis. De er den nye vinen i norsk skiskyting. De som tar over arven når Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen og Bø-brødrene for den del er eks-skiskyttere.

Størst talent

Det var egentlig Sturla Holm Lægreid som var den mest meritterte av de to fra 97-årgangen. Det var han som tok to sølv i junior-VM, mens Johannes Dale var litt lenger nede på resultatlisten. Men det var Dale som først brøt seg inn på landslaget. Lægreid ble forsinket av kyssesyken.

– Det Johannes gjorde betydde mye for meg og mange av de andre som var under de aller beste. Johannes (Dale) viste at det var mulig å slå seg inn på landslaget, sa han til Aftenposten i høst før han hadde blitt det store sensasjonen i internasjonal skiskyting.

De to 23-åringene er ikke bare kompiser, men trener mye sammen og bor i samme gate på Lillehammer.

Fakta Sturla Holm Lægreid Alder: 23 år (født: 20. februar 1997) Fra: Bærum Bor: Lillehammer Klubb: Bærums Skiklub Meritter: 1 VM-gull på 20 km i Pokljuka 2021, 4 seiere i verdenscupen, sølv i EM på jaktstart i 2019, 2 sølv fra junior-VM Har startet i 19 individuell verdenscuprenn Akkurat nå: Nummer 2 i verdenscupen sammenlagt. Vis mer

Fra Norgescup til ener i verdenscupen

Historien om Sturla Holm Lægreid er i ferd med å bli velkjent. 23-åringen som gikk Norgescup og knapt hadde sponsorer på høsten 2019, var da langt unna skiskytternes store konkurranser.

Men så begynte det å fungere utover vinteren for ett år siden. Han fikk sjansen i verdenscupen, ble tatt ut på landslaget. Det er blitt fire seiere i verdenscupen. En utrolig utvikling på bare drøye 12 måneder.

Den femte seieren ble VM-gullet.

Etter at Norge hadde slitt før i verdensmesterskapet, så ble det 20 treff for Lægreid på normaldistansen. På normalen handler det om å skyte godt. Han skjøt godt. Han bommet ikke en eneste gang.

Da ble det seier selv om det var tungt på slutten.

– Denne gutten er et fenomen, måtte NRKs hovedkommentator Andreas Stabrun Smith slå fast etter at det hele var avgjort.

Johannes Dale gikk en forrykende sisterunde. En bom og god fart holdt til VM-bronse, bare slått av Sturla Holm Lægreid og tyske Arnd Peiffer. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Fenomenet selv var naturlig nok glad og svært fornøyd etterpå.

– Jeg har det så utrolig bra. Jeg vil hilse til mamma og pappa og de som sitter hjemme og heier. Å være verdensmester er toppen av kransekaka.

Han virket sikker på skytingen og fikk selvfølgelig spørsmål etterpå om han var like rolig som det så ut til.

– Jeg fikk litt tanker på vei inn til siste skyting, men jeg har øvd så mange ganger på akkurat dette mentalt. Jeg kan takke timene med meditasjon i forkant for nettopp dette, sa han til NRK.

At han har fått skikkelig orden på skytingen handler ikke bare om meditasjonen selv om han hevder at det har vært avgjørende.

– Da jeg hadde kyssesyken og ikke kunne trene fysisk, trente jeg på det jeg kunne, skytingen. I denne perioden tror jeg grunnlaget for de sterke resultatene ble lagt.

Bronsegutt

Bronsen gikk til kompisen og lagkameraten Johannes Dale.

Johannes Dale var iskald. Gikk fornuftig hele veien og skjøt godt. Mannen som kom inn i norsk skiskyting i fjor, var virkelig i slaget.

– Vi la en god plan, gikk fort på mellomrundene og gikk fort på den sisterunden. Det var kanskje mitt beste skiskytterrenn noen gang. Det er deilig, sa han til NRK etter løpet.

Etter at de to kompisene hadde takket alle de kunne komme på, steg de opp på pallen. Og mens «Ja, vi elsker» runget ut over anlegget i Pokljuka rant tårene. De hadde for så vidt kommet tidligere. Både Dale og Lægreid hadde rørt konstatert at de var medaljevinnere i VM.

Bø-brødrene

Johannes Thingnes Bø fortsetter med å ha litt stang ut. Han kom inn i mesterskapet som en av de store favorittene. Når det gjenstår en individuell øvelse, så har han «bare» en bronsemedalje. Det ble to bom på stryningen. Den siste kom på siste stående. Dermed var det ikke mulig å nå helt til topps denne gangen heler. Det ble en femteplass, men bare den tredje beste fra Norge.

– Må ha 20 treff for å vinne. Jeg var ikke i stand til det i dag, men jeg hadde trodd at jeg skulle klare det i dag, fortalte han til NRK etter løpet.

Tarjei Bø hadde ikke gått langt før hele konkurransen på mange måter var over. Han skjøt tre bom på første liggende skyting. Etter å ha skutt to ganger hadde han fått fem minutter lagt til sin tid. Han var sjanseløs. Tarjei Bø var den siste norske vinneren av normaldistansen i VM. Det skjedde for 10 år siden. Han ble nummer 70 onsdag.