Olsbu Røiseland kåret til verdens beste: – Helt vilt

Den franske storavisen L’Equipe har kåret Marte Olsbu Røiseland til årets beste idrettsutøver på kvinnesiden. Hun er den aller første skiskytteren som får den utmerkelsen.

BEST I VERDEN: Marte Olsbu Røiseland holder fem bevis på at hun er verdens beste skiskytter etter medaljefesten i Anterselva. De to medaljene til venstre er bronse. Foto: Matthias Schrader / AP

27. des. 2020 11:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var helt vilt, rett og slett. Jeg fikk vite det av Sigfried Mazet (herrenes trener). Han fortalte hvor stort dette var, og forklarte hvor mye det betyr for skiskyting at jeg får denne prisen. Det viser hvor anerkjent skiskyting er i Europa og verden generelt, sier en smørblid Olsbu Røiseland til VG på telefon fra julefeiring på Lillehammer.

Hun har slappet av i karantene med mannen Sverre, og er konservativ i julefilmvalget med «Tre nøtter til Askepott» og «Reisen til julestjernen».

For to-tre uker siden fikk hun vite at den franske storavisen L’Equipe har kåret henne til verdens beste idrettsutøver på kvinnesiden, den første gangen en skiskytter får prisen og bare andre gang den går til en vintersportsutøver.

Fakta Fakta om Marte Olsbu Røiseland * Alder: 30 år (født 7. desember 1990) * Klubb: Froland * Verdenscupen: 8 enkeltseirer. Beste totalplassering: 4. * OL-medaljer: 2 (0-2-0) * VM-medaljer: 12 (9-0-3) * Aktuell: Er kåret til verdens beste kvinnelige sportsutøver i 2020 av den franske storavisa L'Equipe. Vis mer

– Det har vært vanskelig å holde det hemmelig. Det er en pris jeg er kjempestolt av. Jeg fikk prisen i Hochfilzen og hadde en litt uhøytidelig prisutdeling der, sier Røiseland, som forklarer at hun måtte gjemme prisen for de andre på hotellrommet.

På VGs liste kom hun på tredjeplass, bak Erling Braut Haaland (fotball) og Viktor Hovland (golf).

VM-dronningen - med syv medaljer og hele fem gull (to av dem individuelle) - fra mesterskapet i Anterselva sier samtidig at hun nå har sikte på Beijing-OL om et drøyt år, der hun har som mål å toppe sin ene sølvmedalje (på sprint) fra Pyeongchang.

– Det er vanskelig å få mer motivasjon enn det jeg har bare på grunn av denne prisen, men det er utrolig stas å bli satt pris på. Spesielt når det er denne prisen - som er en internasjonal pris, sier Røiseland, og legger til at hun er stolt og ydmyk.

Skiskytterne var blant de få idrettsutøverne som faktisk fikk oppleve et mesterskap i disse corona-tider, ettersom de aller fleste arrangement ble avlyst på grunn av pandemien. Hun tror det kan ha påvirket prisutdelingen.

– Det kan nok fort hende. Det har vært et rart år, og noen har vært så uheldige at de ikke har gjennomført mesterskapene de har håpet på, reflekterer 30-åringen.

Italienske Dorothea Wierer vant verdenscupen sammenlagt, og Røiseland legger ikke skjul på at «en god plassering i verdenscupen» er et av sesongens store mål. Tidligere denne sesongen ikledde hun seg den gule ledertrøya for aller første gang.

Allerede 5. januar skal hun ut på reisefot igjen, når verdenscupsirkuset gjenopptar i tyske Oberhof. Derfra er det en drøy måned til sesongens store høydepunkt, verdensmesterskapet i slovakiske Pokljuka.

PS! Formel 1-føreren Lewis Hamilton vant på herresiden.