Eckhoff gruer seg alltid til stafett: – Er en nervøs type

POKLJUKA (VG) Tiril Eckhoff (30) har gått over 40 stafetter i mesterskap og verdenscup, men innrømmer at hun stort sett har gruet seg til hver eneste en.

KLAR FOR VM-INNSPURTEN: Fjorårets og årets VM-dronning på vei til fredagens pressetreff i Pokljuka, Marte Olsbu Røiseland (t.h.) og Tiril Eckhoff. Foto: Jostein Magnussen

– Det høres litt rart ut, men sånn er det når du har mye spenninger i kroppen, sier Eckhoff til VG.

Lørdag skal hun, Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland prøve å forsvare VM-gullet fra Anterselva i fjor.

– Når du er på lag så kjenner du litt ekstra på nervene. Du har ikke lyst til å ødelegge for andre, og det er vel derfor jeg blir litt ekstra nervøs, sier VM-dronningen og forsikrer at nervøsiteten er ikke det verste med denne sporten.

– Det er når man ikke lykkes. Derfor lever jeg greit med spenningen.

Hun håper hun får en bedre oppladning til stafetten enn par-stafetten tidligere i uken. Den natten på utøverhotellet i Pokljuka var ikke god.

– Jeg håper jeg sover bedre før denne stafetten. Jeg er kanskje litt mer trygg på damelaget, men jeg vil ikke være den som ødelegger. Jeg er en nervøs type. Egentlig tror jeg alle kjenner litt på det når du trener så mange timer for å prestere, sier hun.

Marte Olsbu Røiseland har gått det meste av stafetter for Norge siden VM i Kontiolahti i 2015. Åtte gull og en bronse har det blitt på 12 forsøk. Hun sover «ok» før en stafett.

– Det kan være litt godt å kjenne på nerver også, fordi dette betyr mye for meg. Det betyr at du er ekstra skjerpet, sier Olsbu Røiseland.

Hun synes stafetten er den verste, men også den artigste å gå.

– Du bærer hele laget på dine skuldre. Er det en dag du ikke ønsker å mislykkes så er det på stafett. Det kan jo være en fallgruve, at ting kan gå litt skeis. Men man kan ikke være redd for å mislykkes og må gripe sjansen. Det er jo utrolig gøy når det går veien. Vi får satse på at det blir en gledens dag selv om jeg regner med at samtlige utøvere kommer til å være nervøs til start.

Med én seier, én 6., 7. og 8. plass i stafettene denne sesongen innrømmer Olsbu Røiseland at lørdagens øvelse er «vidåpen».

– Og kanskje mer åpent enn noen gang, vil jeg si. Vi har ståltro på dette laget og vi kan få til sykt mye bra. Det vet vi at andre lag også kan. Vi har fått til én seier i år og vi har lyst til å slå tilbake og vise at vi er bedre enn vi har fått vist. Jeg har jo vært med på flere distanser i VM uten å levere. Det er kanskje på tide.

– Du begynner slippe opp for sjanser med bare stafett og fellesstart igjen?

– Jeg håper å benytte meg av de mulighetene som er der. Du prøver så godt du kan hele tiden. I fjor var det veldig stang inn og i år har det vært stang ut. Nå er det to sjanser igjen og de vil jeg gripe med begge hendene.

PS! Kvinnenes stafett starter klokken 11.45.