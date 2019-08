SANDNES: Juniorklassen i skiskyting inneholder mye prestisje, spesielt for de talentfulle utøverne fra Figgjo. Både Eirik Idland og Martin Nevland var deltagere for Norge under ungdoms OL i vinter, og var hele tiden på topp i sin klasse i de fleste store renn i Norge.

Eirik Idland fikk et avbrekk på våren grunnet en operasjon i nesen og litt annet trøbbel. Men er i full gang igjen og viste med all tydelighet under Blinkfestivalen at han er kommet seg opp på et meget høyt treningsnivå igjen.