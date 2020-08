Bø skjøt seg ut av pallen

Vetle Sjåstad Christiansen seiret på Blinkfestivalen.

Johannes Thingnes Bø ble til slutt nummer fire i Sandnes-sprinten. Carina Johansen

NTB

Nå nettopp

Vetle Sjåstad Christiansen var raskest og vant supersprinten på rulleski for skiskyttermennene. Johannes Thingnes Bø skjøt bort vinnersjansene på siste skyting.

Johannes Thingnes Bø startet rulleskirennet på best mulig måte med ti av ti treff og ledelse, men med én bom på tredje skyting ble det skyteduell på siste stående mot Vetle Sjåstad Christiansen.

Vetle Sjåstad Christiansen kan smile bredt over seier på supersprinten for skiskyttermennene på Blinkfestivalen i Sandnes. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den duellen kom Sjåstad Christiansen best ut av, selv om han bommet en gang. For Thingnes Bø bommet to ganger og falt helt ned til 4.-plass. Ingen hadde sjans til å ta igjen Sjåstad Christiansen, som gikk knallgodt på rulleski.

Thingnes Bø endte til slutt også bak storebror Tarjei Bø, som ble spurtslått om 2.-plassen av Vebjørn Sørum.