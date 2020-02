OSLO/ANTERSELVA: Kontrasten kunne nesten ikke blitt større. Røiseland og Eckhoff ble nemlig lansert som to gullfavoritter før sprinten, men der Røiseland vartet opp med nok et godt renn, gikk det katastrofalt for Eckhoff.

For der Røiseland kun bommet én gang, ble det totalt seks bom – hele fire på stående – for Ekchoff, noe som gjorde at jaktstarten sto i fare.

Der Røiseland tok en foreløpig ledelse med 44,2 sekunder da hun passerte målstreken, havnet Eckhoff over to minutter bak lagvenninnen.

– Jeg har det helt forferdelig. Jeg tør ikke ta seieren på forskudd, men det ser veldig lyst ut. Det er dette jeg har jobbet for, sa Røiseland til NRK da cirka halvparten av utøverne hadde gått i mål.

– Det var totalkollaps. Jeg vet ikke hva som skjedde, sier en skuffet Eckhoff til NRK.

Etter en nervøs halvtime i målområdet, kunne Røiseland endelig smile for sitt første individuelle VM-gull i karrieren.

– Fy flate. Det tok noen år! Det var forferdelig nervepirrende, sa en euforisk Røiseland til Aftenposten etter VM-dramaet.

Susan Dunklee fra USA tok sølv, mens Lucie Charvátová fra Tsjekkia tok tredjeplassen.

Berit Roald

Et svar til tvilerne

For Røiseland var seieren et svar til alle som har tvilt på henne. Hennes beste plassering på en VM-sprint var 11. plass før jubelfredagen.

– Jeg har hatt troen hele tiden, men det er noen som har tvilt. Det smakte ekstra godt når jeg har hatt sånne tvilere, sa hun.

Hun gikk offensivt ut i fjor under VM i Östersund, med håp om å ta sprintseieren. Det endte med en svært skuffende 25. plass. I år hadde hun en helt annen tilnærming til løpet.

– Jeg tenkte i fjor at dette var gullet jeg hadde lyst på. Det satt meg litt ut, innrømmer hun.

– I dag tenkte jeg bare på å nyte løpet, og ta resultatet når den tid kommer. Det klarte jeg bra, sa Røiseland.

– Dårlig serie av Tiril

Eckhoff valgte å starte tidlig, i likhet med resten av de norske jentene, og ledet med et par sekunder da hun gikk inn til første måling.

Da Røiseland og Tandrevold hadde passert, var det tre norske i tet.

Den første skytingen til Eckhoff ble derimot brutal. Med to bom på liggende, måtte det noe helt spesielt til for at hun skulle gå til topps.

– Det kom vind, men ikke så mye vind. Det var en dårlig serie av Tiril, dessverre, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde.

Langt bedre gikk det for Tandrevold og Røiseland. Begge to dunket til med fulle hus, noe som gjorde at de var nummer to og fire etter første skyting.

Matthias Schrader / AP

Fire bom for Eckhoff og Tandrevold

På andre skyting var håpet til Eckhoff at hun kunne redde en akseptabel plassering, men i stedet ble det fire bom, og dermed sto plutselig jaktstarten i fare for verdenscuplederen etter totalt seks bom. Til slutt endte hun på 59. plass, to plasser fra å miste startplassen.

– Det var litt kok i hodet. Litt defensivt på standplass. Det var dårlig, rett og slett. Det er litt spennende å gjøre et så dårlig skirenn i et VM også, da, sier hun til Aftenposten.

Det gikk ikke noe bedre med Tandrevold, som bommet på sine fire første skudd, men traff på det siste. Tandrevold gikk til slutt i mål sju sekunder foran Eckhoff.

– Det er mye følelser. Først og fremst er jeg jo kjempeglad på Martes vegne, så er jeg kjempelei meg på Tirils vegne, og kjempeskuffet på egne vegne, sier Tandrevold til NRK.

For Røiseland fortsatte den gode skytingen. Hun åpnet med en tidlig bom, men treff på resten gjorde at hun ledet etter andre skyting.

LEONHARD FOEGER / X00360

Spenning mot slutten

Ettersom de norske startet tidlig, måtte man derimot vente for å se om Røiseland ville innkassere sitt andre VM-gull på to forsøk i mesterskapet.

Amerikanske Susan Dunklee var den første som kunne nærme seg Røiseland tid. Hun gikk derimot på en kjempesmell på de siste minuttene, og gikk til slutt i mål 6,8 sekunder bak nordmannen.

– Det er slemt å si, men det var en god følelse, sier Røiseland på spørsmål om hvordan det var å se Dunklee sprekke på standplass.

Deretter kom Hanna Öberg. Svensken hadde en god tid før stående, men da hun bommet tre ganger, kunne heller ikke hun utfordre Røiseland tid.

Lucie Charvátová, med startnummer 80, var også foran Røiseland etter andre skyting, men holdt ikke samme tempo som nordmannen.

Dermed kunne Røiseland endelig juble for sitt første individuelle VM-gull i karrieren, og det sjette totalt.