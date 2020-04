Svensk stjerne hylles: – Ingen andre i verden gjør dette

Nilsson motiveres av glede over sin nye idrett, og har på sosiale medier vist fram blåmerker på både kne og albuer. Det mangler ikke på innsatsen i iveren etter å bli god i en ny idrett.

– Hun skyter 1200 skudd i uken. Det er det ingen andre i verden som gjør. Det kan jeg garantere, sier skytetreneren Jean-Marc Chabloz til SVT.

Det er bare to uker siden det ble kjent at Stina Nilsson byttet ut langrenn med skiskyting. To uker før det igjen ble Chabloz kontaktet av Nilsson.

– Hun ringte meg og sa «hei, det er Stina Nilsson, kan du hjelpe meg med skyting?» Slik startet det, og jeg sa ja.

Vill og gal

I tre uker har de to holdt i hop.

Tirsdag ble det også kjent at Stina Nilsson gikk rett inn på Sveriges elitelandslag i skiskyting.

– Hun er den beste jeg har hatt hittil. Stina har lært seg å skyte veldig fort. Jeg tror at det har sammenheng med at hun er vill og gal og at hun ser fram til hver eneste økt på skytebanen. Jeg tror det har en stor sammenheng med at hun har lært seg dette så fort.

Duoen snakker allerede om at OL i Beijing i 2022 er det store målet.

Best

– Best allerede etter tre uker?

– Jeg liker virkelig det jeg ser, men skiskyting er komplisert og del av en prosess. Du har inngangen, selve skytingen, utgangen og total skytetid som bare blir raskere og raskere. Da jeg holdt på brukte vi dobbelt så lang tid på standplass som utøverne gjør i dag. Det er en utfordring, og det er kanskje der vi har mest å hente, mener Chabloz.

Chabloz sammenligner Stina Nilsson med den tidligere storløperen Magdalena Forsberg. I likhet med Nilsson var også Forsberg langrennsløper før hun skiftet til skiskyting.

– Magdalena virket ofte helt uberørt på stadion og standplass. Det gjør også Stina.