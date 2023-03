Thingnes Bø lekte seg i Holmenkollen og hysjet mot publikum: – Jeg blir rørt

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (29) lekte seg på hjemmebane og tok sin 18. seier for sesongen. Ved fjerde skyting tok han seg god tid - og hysjet mot publikum før siste skudd.

18.03.2023 13:13 Oppdatert 18.03.2023 14:15

På jaktstarten satte han 19 av 20 skudd, men før det siste ba han tilskuerne om å tie.

– Jeg lå i senga tidligere i dag og tenkte at om jeg skulle lede på slutten her; hva kan vi finne på? Det eneste som sto i hodet mitt var om jeg skulle sette fire skudd. Da visste jeg at jeg kom til å vinne. Jeg visste at jeg kom til å bli litt nervøs, men det var et godt skudd på den siste og en god serie, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg blir rørt, sier showmann-kollega Petter Northug på TV 2s direktesending.

– Jeg synes det er bra at han tror på seg selv, og jeg tror publikum setter pris på det. Det er artig å se at han byr litt på seg selv, utdyper Northug overfor VG.

Etter hysje-stuntet ordla Northug seg også sarkastisk på Twitter:

«Her er han en gris !»

– Det er spot on. Vi har sett det før, mener jeg å huske, flirer Thingnes Bø overfor VG.

Langrennskongen ble selv slaktet av svenske medier og ble kalt «en gris» etter å ha stoppet ved målstreken og hysjet mot publikum i 2011. Den gang gikk Northug i mål foran svenske Marcus Hellner på VM-stafetten i Holmenkollen.

Også landslagskollegaene satte pris på verdenscupvinnerens stunt.

– Det var kult, det. Det er bra at vi kan lage litt show for publikum, sier storebror Tarjei Bø til VG.

Ved mållinja bukket Thingnes Bø foran Kong Harald og resten av publikum i Holmenkollen. Han gikk i mål 32 sekunder foran franske Quentin Fillon Maillet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre.

Stryningen startet med 24 sekunders forsprang etter torsdagens renn i Holmenkollen, og gjorde det aldri spennende på hjemmebane.

– Jeg følte hele stadionen løftet meg frem i dag. Det var en ekstrem opplevelse, fortsetter Thingnes Bø til TV 2.

Da svenske Martin Ponsiluoma bommet på tre av fem ved første skyting, ble det lite konkurranse for verdenscupvinneren i løypene. Ponsiluoma gikk ut som nummer to fra start, 24 sekunder bak Thingnes Bø.

– Da er det over, konkluderte TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen etter svenskens grove bommer.