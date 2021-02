Her feirer Norge mix-gullet: – Helt tom

POKLJUKA (VG) VM-debutant Sturla Holm Lægreid (23) overrasker støtt og stadig – som da champagnen skulle sprettes etter gullet på mix-stafetten.

SJAMPIS-FEIRING: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland spretter champagnen etter seieren på mix-stafetten. Foto: Jostein Magnussen

Med den største selvfølgelighet, som om han har gjort det hundre ganger før, satte skiskytterkometen de etablerte ringrevene Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland på plass da det skulle feires onsdag kveld.

Den champagnefeiringen vant Sturla Holm Lægreid helt suverent.

Han var ikke like høy i hatten før mesterskapsdebuten på mix-stafetten her i Pokljuka.

– Jeg hadde nerver før start. Det er stort å gå med Johannes, Tiril og Marte og da følte jeg at jeg måtte levere en god etappe. I dag følte jeg at det normale var godt nok, og det klarte jeg å levere, sier 23-åringen til VG.

Han startet dagen med litt meditasjon. På førsteetappen kom langt andre tanker da han bommet.

– Jeg brukte litt tid på det ekstraskuddet. Jeg fikk noen tanker som dukket opp og tenkte nå må du treffe eller så kan vi havne bakpå. Heldigvis satt det, sier Sturla Holm Lægreid.

Det satt bra for Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff også, men Marte Olsbu Røiseland sørget for uvanlig spenning da hun rotet det til på den siste skytingen. Hun måtte bruke alle ekstraskuddene for å få ned blinkene.

– Vi er kanskje heldig i dag, selv om jeg tror Marte kunne klart det selv med en strafferunde. Det kunne fort blitt både to og tre. Vi bruker 11 ekstraskudd og det er i overkant. Det er det som er utfordringen vår. Vi går best på ski av alle og så lenge vi unngår strafferunden så kan vi bruke så mange ekstraskudd vi vil, sier Johannes Thingnes Bø.

– Heldig og stolt

På VM-seieren i Anterselva i fjor brukte Norge syv ekstraskudd - akkurat det samme som da de vant gullet i Östersund året før.

– Jeg er heldig og stolt over å være på lag med så gode utøvere, fastslår Marte Olsbu Røiseland etter at champagnen er åpnet.

– Det er så deilig å innfri. Alle ville slå oss, men i dag klarte vi å slå alle, sier Tiril Eckhoff. Hun sørget for at «festen» utenfor utøverhotellet måtte utsettes fordi det var ikke bare-bare å gjennomføre dopingtesten etter seieren.

– Det tok fryktelig lang tid, nå skal det bli godt med litt mat. Jeg er helt tom, sier Eckhoff før hun skynder seg å legge til: – Men det er ikke synd på meg.

Hun og Johannes Thingnes Bø har tatt sitt tredje VM-gull på denne distansen siden Kontiolahti i 2015. To bronse har det også blitt.