Tandrevold reiser hjem fra OL: – Hjertet mitt er knust

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Ingrid Landmark Tandrevold reiser hjem fra OL. Legen vil ikke ta noen sjanser med utøverens helse.

10 minutter siden

Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut som tredje beste kvinne etter siste skyting i gårsdagens renn. Men ut på den siste runden nærmest kollapset den norske skiskytteren, som knapt kom seg til mål.

– Som de fleste fikk med seg, hadde jeg ikke min beste dag på jobben. Eller en av de beste, frem til det var den verste, forteller hun på en pressekonferanse..

– Sli. det er nå, er det bestemt at jeg ikke får gå flere distanser i OL. Jeg er veldig lei meg, hjertet mitt er knust, sier en gråtkvalt skistjerne.

– Jeg reiser hjem til Norge ved første mulighet.

Skiskytternes lege, Lars Kolsrud, sier de ikke vil ta noen sjanser.

– Ingrid har hatt en historie med hjertet. Vi har sagt at hun har gått på en høydesmell, me når det skjer to ganger og hun blir så fortumlet, tar vi ikke noen sjanser på det. Vi vil ha Ingrid bra igjen og undersøkt ordentlig. Vi vil ikke gjøre det i Kina, sier legen.

Under verdenscupen i Oberhof i januar i fjor var det mistanke om at Tandrevold led av hjerteflimmer ut fra siste skyting på sprinten. Landslagslege Lars Kolsrud sa i går at det ikke dreier seg om trøbbel med hjertet denne gangen. Det ble heller ikke konstatert at det var hjerteflimmer sist gang heller.

Legen sier at det kreves EKG for å få stilt en slik diagnose. Tandrevold fikk spørsmål om det var hennes avgjørelse å reise hjem.

– Det er klart at mitt konkurransehode aller helst vil gå skirenn, innleder Tandrevold, før gråten tar henne.

– Det var jeg som måtte ta den avgjørelsen og ta opp brekket. Noen ganger må man ta en dårlig avgjørelse for utøveren, for å beskytte utøveren, sier Kolsrud.