Olsbu Røiseland fortsetter: - Har mer inne

Etter en solid tenkepause har skiskytterstjernen Marte Olsbu Røiseland (31) bestemt seg for å gå løs på en ny sesong. Det var et enkelt valg.

BLIR MED VIDERE: Marte Olsbu Røiseland vant verdenscupen sammenlagt sist sesong. Her viser hun frem troféet under verdenscupavslutningen i Holmenkollen. Til venstre ektemannen Sverre.

3. mai 2022 10:51 Sist oppdatert 20 minutter siden

Det bekrefter hun på Instagram. Dermed starter Olsbu Røiseland i disse dager sesongoppkjøringen i likhet med lagkameratene i landslaget.

Etter påske har Røiseland diskutert framtiden sammen med ektemannen Sverre og sin personlige trener Roger Grubben. Tidligere denne uken satte hun seg ned og vurderte mulighetene sammen med skiskytterforbundet.

I forrige uke ble det klart at hennes ektemann Sverre Olsbu Røiseland blir assistenttrener for de tyske skiskytterkvinnene kommende sesong. Da hadde ikke Marte Olsbu Røiseland tatt sin avgjørelse.

– Mannen min reiser til Tyskland, da har jeg ikke noe valg. Da satser vi på at det skal svinge under VM i Oberhof, skriver Røiseland i en melding.

– Jeg tenker en sesong nå, så får vi se om vi lager en ny plan etter det. Det er ikke bestemt ennå, sier Røiseland til VG.

– Enkel avgjørelse

Hun forteller at avgjørelsen var ganske enkel å ta.

– Jeg er «sulten» så det holder, og det er en god følelse å ha. Motivasjonen er at jeg kjenner at jeg har mer inne. Jeg har lyst til å konkurrere, så hjalp det jo at Sverre fikk den jobben, sier 31-åringen og ler.

– Da får vi ikke noe normalt liv uansett. Nå håper jeg vi kan bli en konkurrent til Sverre og tyskerne på deres hjemmebane i februar.

Ektemannen, Sverre Olsbu Røiseland, er glad for konas valg.

– Jeg synes det er gøy at hun har lyst til å fortsette, at vi kan oppleve VM i Oberhof begge to. Hun som utøver og jeg som trener. Det ser jeg frem til. Så får hun gjøre sin jobb og jeg min - men på samme arena.

De siste dagene har Marte Olsbu Røiseland hatt møter med skiskytterforbundet hvor også hennes personlige trener Roger Grubben har vært til stede.

– Det var gode samtaler som gjør at det blir lett for meg å kunne fortsette.

Olsbu Røiseland var med da laguttaket til 2022/23-sesongen ble gjort i mars, men da var det ikke avklart om hun kom til å fortsette.

Froland-løperen gjorde kjempesuksess i OL i Kina og vant verdenscupen sammenlagt i vinter. De sportslige resultatene har det ikke vært noe å utsette på, men skadeproblematikk har sannsynligvis vært blant tingene Olsbu Røiseland har overveid før hun tok valget om å fortsette. Hun har slitt med en hofteskade de siste årene som har gjort at hun har måttet tilpasse treningen.

Til vinteren starter verdenscupen i finske Kontiolahti 29. november med Olsbu Røiseland som tittelforsvarer. VM i Oberhof i februar blir sesongens store mål.