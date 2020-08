Slik blir Blink-festen på tv

Blinkfestivalen starter med Lysebotn opp. Uten publikum, men med tidenes tv-dekning.

Therese Johaug skal kjempe seg opp motbakkene i Lysebotn, men dette året uten publikum. Bildet er fra 2019 da Johaug sikret seg seieren. Fredrik Refvem

6. aug. 2020 08:07 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag starter Blinkfestivalen, men festivalen blir ikke som vanlig dette året. Folkefesten og konsertene i Sandnes er avlyst, og utøverne må kjempe seg opp motbakkene i Lysebotn uten publikum som heier dem fram.

– Det blir en veldig annerledes Blinkfestival denne sommeren, det er et annerledes år for oss alle, sier sportssjef og kommunikasjonsansvarlig Arne Idland i Blinkfestivalen til Aftenbladet.

Dobler sendetiden

Folk kan ikke samles i gatene verken i Lysebotn, Sandnes eller Gjesdal, men det betyr ikke at publikum går glipp av rulleskifesten.

De neste dagene har NRK planlagt å sende drøyt 20 timer med tv fra regionen. Det er mer enn en dobling av hva som har vært vist på tv tidligere år.

NRKs sportssjef Egil Sundvor sier at det er flere årsaker til at det blir flere timer med Blink på tv denne sommeren. En av grunnene er at de måtte lage et helt nytt festivalprogram på grunn av koronapandemien og det førte til flere timer med tv-sending.

Fakta Utøvere som stiller til start: Elite skiskyting kvinner: Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Tandrevold, Karoline Knotten og Ida Lien. Elite skiskyting menn: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Johannes Dale, Vetle Christiansen, Erlend Bjøntegaard. Elite sprint menn: Erik Valnes, Finn Hågen Krogh, Håvard Solås Taugbøl, Johannes Høstflot Klæbo, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar. Elite langrenn kvinner: Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng. Elite langrenn menn: Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget. Lokale utøvere: Stian Hoelgaard (Gjesdal IL), Martin Nevland, (Figgjo IL), Eirik Idland (Figgjo IL), Martin Ims Skårland (Sandnes Skiskytterlag) og Eivind Sporaland (Figgjo IL), Sivert Wiig (Gjesdal IL) og Linn Ravndal (Gjesdal IL). Vis mer

– Det er litt mangel på sport for tiden så vi tror at det er hyggelig for seerne å følge både idrettsutøverne i langrenn og skiskyting. Jeg tror det blir et veldig bra tv-produkt og at folk kan glede seg, sier Sundvor.

Alt, med unntak av motbakkeløpet i Lysebotn torsdag, sendes direkte. Fredag og lørdag foregår alle øvelsene i Sandnes Sparebank Arena i Melshei, mens mixstafetten gjennomføres i Gjesdal søndag.

Rulleski i strålende sol

Motbakkeløpet foregår på dagtid torsdag. Idland sier at de har valgt ikke å gå ut med nøyaktig tidspunkt for når styrkeprøven i Lysebotn arrangeres for å unngå at store folkemengder samles i området. Dette for å unngå spredning av covid-19.

– Vi kan ikke samle folk, men vi får vist frem toppidrett, noen av verdens beste skiskyttere og langrennsløpere, og regionen, vår på tv. Det er den store oppturen, sier Idland.

Under søndagens mixstafett stiller noen av Norges beste langløpere til start, blant annet Øystein «Pølsa» Pettersen, Eirik Bransdal, Tord Asle Gjerdal og Astrid Urenholdt Jacobsen.

Det er også svært gode værmeldinger for helgen. Allerede torsdag meldes det om sol og over 20 grader. Slik skal det fortsette hele helgen med unntak av noen dråper lørdag.

Trippel juniorverdensmester Martin Nevland fra Ålgård imponerte under Lysebotn opp i fjor. I år er han klar for å vise muskler igjen. Fredrik Refvem

Torsdag: Lysebotn opp

Hva: Langrenns- og skiskyttereliten møtes i et av Norges mest spektakulære motbakkeløp på rulleski. Deltakerne skal opp 640 høydemeter i løpet av 7,5 kilometer. Individuell start.

Hvor: Lysebotn. Starten går ved fjorden, løypa går i 27 svinger opp den bratte fjellsiden. Og mål er oppe på fjellet.

Når: Tv-sendingene starter 21.15.

Fredag: Sprint og supersprint

Hva: Sprintøvelse for langrennsløperne. Konkurransen gjennomføres ikke med seks utøvere i hvert heat, men utøver mot utøver.

Supersprintøvelse for skiskytterne starter med en prolog med to skytinger. De 15 beste går videre til finalen som består av fire skytinger.

Hvor: Sandnes Sparebank Arena.

Når: Alt sendes direkte på NRK. Se tidene for de ulike øvelsene under:

18.15 - 1835: Langrenn sprint - åttedelsfinaler

18.35 - 19.30: Skiskyting prolog supersprint kvinner og menn

19.45 - 21.30: Langrenn sprint og skiskyting supersprint

19.45 - 20.20: Langrenn sprint kvinner og menn - kvartfinaler

20.20 −20.40: Skiskyting supersprint kvinner

20.40 - 21.00: Langrenn sprint kvinner og menn - semifinaler

21.00 - 21.20: skiskyting supersprint menn

21.20 - 21.30: Langrenn sprint kvinner og menn - finaler

Linn Ravndal (Gjesdal IL) stiller til start i sprintøvelsen fredag. Bildet er tatt under fjorårets Blink. Svein Hagen

Lørdag: Distanserenn og fellesstart skiskyting.

Hva: 10 kilometer klassisk dame langrenn enkeltstart og 15 km klassisk menn enkeltstart. Fellesstart skiskyting kvinner og menn. De 20 beste fra prologen deltar.

Hvor: Sandnes Sparebank Arena.

Når: Alt sendes direkte på NRK. Se tidene for den enkelte øvelse under:

17.15 - 18.00: Langrenn kvinner 10 kilometer intervallstart

18.00 - 18.55: skiskyting skyteduell

19.00 - 19.30: Innskyting

19.40 - 20.25: Langrenn menn 15 kilometer intervallstart

20.25 - 20.55: Skiskyting kvinner fellesstart

20.55 - 21.30: Skiskyting menn fellesstart.

Søndag: Mixstafett

Hva: Mixstafett over 12 timer ved Gjesdal bygdahus. Runder på 10 kilometer. Start og mål er ved Gjesdal bygdahus. Hvert lag skal bestå av tre utøvere. Det skal være minimum én kvinne på hvert lag. Det legges inn spurtpris for hver femte runde. Runde 5, 10, 15 og 20.

Hver utøver må gå i minst tre timer i løpet av konkurransen.

Hvor: Løypen er 13 kilometer lang og går fra Gjesdal bygdahus–Ravndal–Lomelandsvika–Berge–Gjesdal Bygdahus.

Når: Tv-sendingene starter 09.00 på NRK. Målgang er ventet mellom 20.35 og 21.00.