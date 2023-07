Johannes Thingnes Bø ble far for andre gang: – Livet har aldri vært bedre

Skiskytterkongen Johannes Thingnes Bø (30) har fått sitt andre barn.

forrige





fullskjerm neste BABYLYKKE: Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø har fått sitt andre barn. Her etter at Thingnes Bø landet på Gardermoen etter OL i Beijing i februar 2022. 1 av 2 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Det melder han og kona Hedda Dæhli Bø i et felles innlegg på Instagram lørdag morgen.

– Sofia er her, og livet har aldri vært bedre, skriver Dæhli Bø.

Jenta er ekteparets andre barn. I 2020 fikk de sønnen Gustav.

Thingnes Bø hadde en eventyrlig sesong sist vinter, der han vant 19 av 21 verdenscuprenn han deltok i. I VM ble det fem gull, ett sølv og en bronse.

Etter sesongen spurte VG om han vil være like suveren og får gjort like gode sesongforberedelser som tobarnsfar og fortsatt har ambisjoner om å være verdens beste skiskytter.

– Jeg tror jeg har lært mye av de to siste årene, hva som har gått bra og hva som ikke har fungert. De siste årene har jeg bodd i Kongsvinger og har allerede slått tilbake. Jeg er ganske trygg på at det fortsatt skal gå bra. Sulten og motivasjonen til fortsatt å vinne og være best den er høyere enn noen gang, sa Thingnes Bø da.

Etter planen skulle han begynne tidligere enn vanlig med trening, slik at han nå kan ta seg en god pause i forbindelse med fødselen.

Vinterens sesongåpning i skiskyting skjer på Sjusjøen 10. november, før verdenscupen begynner i svenske Östersund 25. november.