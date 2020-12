Reagerer på coronabrudd: – Det høres sykt ut

Bulgaria straffes for brudd på coronareglementet. Tiril Eckhoff frykter for karrieren om hun skulle smittes.

BEKYMRET: Tiril Eckhoff trives best når det er yrende folkeliv langs løypene og stappfullt på stadion. Pandemien går ut over motivasjonen til det norske håpet. Foto: Petr David Josek / AP

Skiskyttersirkuset ruller og går. Det norske landslaget lever i en tett isolert boble, uten kontakt med andre, som forflytter seg gjennom Europa denne høsten.

Nå har de vært to uker i Kontiolahti i Finland, snart venter to uker i Hochfilzen. De norske utøverne roser hvordan det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har tilrettelagt for coronavennlige konkurranser, men denne helgen fikk de beviset på at systemet ikke er helt skuddsikkert.

Én bulgarsk utøver fikk lørdag startnekt ut januar av IBU etter å ha vært i nærkontakt med to bulgarere i karantene.

– Det høres sykt ut, det er utrolig at noen oppsøker noen i karantene. Det er merkelig i den tiden vi lever i nå. Jeg føler at vi er flinke til å holde alle isolert i vår leir, sier Tiril Eckhoff til VG.

– Jeg tenker at det er veldig bra at IBU setter ned foten og gir startnekt. Det viser at de tar det seriøst og at det er strenge regler, supplerer Ingrid Landmark Tandrevold.

Bulgarias landslag vil bli økonomisk straffet for bruddet.

– Kan være kroken på døren

Eckhoff tar ikke lett på den pågående pandemien, og innrømmer at viruset og alt det medfører går innpå henne.

– Jeg er ikke bekymret for corona i seg selv, men det kan være kroken på døren for meg. Jeg er eldre, og en slik sykdom går på lungene. Det jeg savner mest er å kunne konkurrere normalt, med publikum på tribunene. Jeg er veldig sosial, da er det veldig spesielt å være isolert og spise middag alene på rommet, forteller hun.

Det gjør at skiskytteren har ekstra medfølelse med alle som sitter alene hjemme, uten mulighet for besøk, for tiden. Eckhoff takker samboeren som snakker med henne på video hver dag, støttespillere på landslaget og lagvenninnene, som gjør denne spesielle tiden litt lettere.

Overfor TV 2 har hun vært ærlig om at situasjonen tærer på motivasjonen. Underveis i intervjuet spøker hun med at hun bruker VGs journalist som psykolog.

– Det går bra med meg, altså. Det er sikkert bare å gå noen gode skirenn, så er motivasjonen oppe igjen. Jeg er veldig enkel sånn sett. Det har vært grått her (Kontilahti) i to uker, så nå skal det bli veldig deilig å komme til sol i Hochfilzen, sier hun.

Jul i karantene

Langrennslandslaget valgte å droppe alle renn frem til jul. Eckhoff og Landmark Tandrevold forteller at det har vært et diskusjonsemne innad hos dem, men at de i motsetning til langrennsløperne ikke skal hjem til Norge før til jul.

– Jeg opplever det som ganske trygt, sånn som det er nå. Det er ikke noe mer risiko her enn hjemme. Det er en god følelse at vi ikke reiser inn og ut av Norge, og ikke risikerer å ta med smitte inn. Vi testes hver tredje dag og reiser med charterfly til Østerrike. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Landmark Tandrevold.

VIL GÅ: Ingrid Landmark Tandrevold føler seg trygg under IBUs coronareglement. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYR?N

De norske skiskytterne returnerer til Norge 21. desember. Da venter ti dager i karantene før de reiser ut på tur igjen 4. januar.

– Vi kommer fra et blodrødt land, så jeg skal holde meg unna folk. Heldigvis får jeg treffe kjæresten min. Jeg får bruke dagene til å se på serien og lese bøker, sier Eckhoff om julekarantenen.