Thingnes Bø vant på sønnens bursdag: - Var det store ønsket

På sønnen Gustavs ettårsdag klinket Johannes Thingnes Bø (27) til med nok en verdenscupseier.

13. jan. 2021 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

Hans 51. seier på øverste nivå kom på imponerende vis under skiftende forhold på sprinten i Oberhof i ettermiddag.

Etter 10 treff skrudde han opp farten i sporet, og i mål var han nesten 12 sekunder foran Sturla Holm Lægreid, som imponerte igjen.

– Det var det store ønsket å vinne på Gustavs bursdag. Dette var det jeg kunne bidra med. Gustav fikk smake muffinskake for første gang i dag, så han er sikkert mer fornøyd enn jeg er i dag, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Dette smakte veldig godt. Jeg visste at jeg måtte skyte 10 treff for å vinne i dag. Jeg fikk med meg at Sturla fylte, sier 27-åringen, som hilste hjem til kona Hedda og sønnen etter målgang.

– Perfekt løp

— Han leverer et perfekt løp. Han er så god til å legge ting bak seg, sier NRK-ekspert Ola Lunde og sikter til skyte-problemene på stafetten i helgen og en skuffende 8. plass på jaktstarten lørdag - for øvrig hans dårligste plassering denne sesongen.

I dag var det ingen tvil. Thingnes Bø ledet fra start til mål, men det kostet krefter. Han ble liggende vel og lenge i målområdet.

Da var Sturla Holm Lægreid allerede gått i mål i ledelse etter 10 treff.

– Det er så imponerende på standplass. Det ser så sikkert ut. Det er helt rått, sier Lunde om den 23-åringe kometen som snøt Arnd Peiffer for 2. plassen.

Utenom de norske skiskytterne er tyskeren, svenske Samuelsson og franske Fillon Maillet de eneste som har vunnet et verdenscuprenn denne sesongen.

12 løp er avviklet. Norge har vunnet ni av disse.

Johannes Dale tok en 5. plass i mål og var fornøyd med gjennomføringen. Tarjei Bø fikk en bom og endte på en 13. plass.

Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard måtte vinne i dag for å ha håp om å sikre seg VM-plass. Nå ser det ut som de blir reserver, en hjemmeværende og en i Pokljuka.

Sjåstad Christiansen endte på en 16. plass. Bjøntegaard, som har stått over seks renn på grunn av ryggproblemer, skjøt fullt hus, men hadde ikke fart nok i sporet og tok en 20. plass.