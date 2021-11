Sjåstad Christiansen er blitt «myk mann»: - Håper å få igjen for det

HOLMENKOLLEN (VG) Vetle Sjåstad Christiansen (29) har vunnet det meste av konkurranser i sommer og høst. Skiskytteren har ambisjoner om å hevde seg også når snøen er her.

HARDKJØR I KOLLEN: I tåke og vind i Holmenkollen har Vetle Sjåstad Christiansen fått forberedt seg på forhold som fort kan oppstå under OL i Beijing til vinteren.

Siden Oslo Skishow, som av Sjåstad Christiansen beskrives som «begredelig», har 29-åringen vært suveren, både på Blink-festivalen og i Sommer-NM.

– Jeg har vært veldig stabil der oppe, men jeg har prøvd å gjøre minst mulig for å klare det. Jeg har løpt mer og vært mindre på rulleski. Dermed har jeg ikke hatt samme «trykket» i lårene til å skyve. På asfalt får du jo svar tvert av underlaget. Jeg er mer spent på hvordan det slår ut på ski, sier Vetle Sjåstad Christiansen etter en hardøkt i tåkehavet i Holmenkollen.

Problemet til Geilo-skiskytteren er at i verdenscupen møter han ikke alltid løypeforhold som er tilpasset en 90 kilo tung og 1.93 meter høy utøver som er kjent for et kraftig skyv.

Han kan gjøre jobben på standplass men når det ikke er faste og fine forhold i løypen så er Sjåstad Christiansen avhengig av at andre skal feile for at han skal vinne. Derfor har han tatt grep foran OL-sesongen.

– Jeg håper at jeg skal få igjen for at jeg er blitt en «myk mann» i den forstand at jeg er mer fintfølende mot underlaget enn før. Jeg har løpt vesentlig mer enn tidligere, og det bærer jeg litt preg av også. Det har vært heftige gnagsår, betente akilles og litt vondt i knærne. Løping er en brutal treningsform når man er litt tung. Det er ganske mange kilo støt som disse leddene skal ta i mot når man løper. Jeg har berget meg gjennom det med sko med 40 cm tykk såle, sier skiskytteren og ler godt.

Han har også prøvd en annen ny variant med mye mer hvile enn før.

Tar smartere valg

– Etter noen tøffe dager kan jeg unne meg fire dagers «ferie» og lade batteriene. Følelsen er at jeg har søkt til litt smartere valg. Når man kommer i en god «steam» og får selvtillit så får man også en ekstrem ro over det man gjør i konkurransesituasjon, at man løser ting på sin egen måte og er trygg på det man gjør. Du blir ikke så påvirket av det andre foretar seg.

Tidligere kunne Vetle Sjåstad Christiansen la seg lure med når Johannes Thingnes Bø la i vei i et tempo ingen andre har på en førsterunde når det kjempes om heder og ære i verdenscupen.

– Han har satt en standard på starten i disse konkurransene som ikke ligner grisen. Det er lett at han legger listen fordi han er unik på måten han går på. Med litt gode resultater har selvtilliten til å løse dette på min egen måte kommet. Jeg blir ikke så oppjaget, beskriver Sjåstad Christiansen.

Samtidig er han klar på at de gode resultatene i sommer og høst ikke spiller noen rolle når snøen kommer.

– Folk har vist før at de kan være helt ute av det for så å komme som et skudd om vinteren. Selv om det har vært positivt fordi det har gitt meg selvtillit i treningsarbeidet, at jeg har turt å ta det med ro i perioder. Jeg er såpass god at jeg trenger ikke å gjøre så mye ekstra. Det normale er godt nok. Det har gitt meg en veldig trygghet til å ta de ekstra rolige periodene, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Den norske sesongåpningen går på Sjusjøen 13. og 14. november.