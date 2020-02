Norge tok nytt stafettgull i VM

Nok et laggull var i boks da Bø skjøt to perfekte serier på sin andre og siste etappe. Han kunne gå ut fra standplass for siste gang med nesten åtte sekunders ledelse til Tyskland.

Norge står nå med syv medaljer etter åtte VM-øvelser. Røiseland har vært med å vinne fem av dem, mens lillebror Bø har plukket fire medaljer.

På første skyting fikk Røiseland én hårfin bom, men plaffet kontrollert ned de øvrige blinkene og holdt seg til det ene ekstraskuddet. Norge var dermed drøyt ti sekunder bak ledertiden.

Med en perfekt ståendeserie kunne Røiseland sende Bø ut i føringen på Norges andre etappe. Som lagvenninnen trengte stryningen ett ekstraskudd på første skyting, men gikk likevel ut fra standplass i marginal ledelse foran Sveits.

På neste skyting var Bø i trøbbel. Han sto i fare for å havne i strafferunden, men greide å skyte ned den siste blinken med sitt tredje ekstraskudd. Med det lå Norge seks sekunder bak teten.

Torsdagens stafett var svært jevn. Kun seks sekunder skilte fem nasjoner da Røiseland gikk ut i ledelsen etter en perfekt serie på sin nest siste skyting. På stående trengte hun ett ekstraskudd.

LEONHARD FOEGER, REUTERS

Frankrike stilte til start uten Martin Fourcade. Nybakt verdensmester på jaktstart, Emilien Jacquelin, ble foretrukket foran en av skiskyttersportens mest meritterte løpere. Parstafetten har sine kritikere, og Ole Einar Bjørndalen er blant dem.

Skiskytterlegenden fra Simostranda liker ikke måten konkurransen blir gjort på. Han mener det burde blitt kjørt en kvalifisering slik at flere får muligheten til å kjempe om gullet.

– Det er synd med sånne VM-medaljer som blir utdelt, med så mange gode løpere som sitter hjemme og ser på. Jeg er ikke akkurat veldig fan av øvelsen, sa Bjørndalen til NRK like før rennstart.

– Quentin Fillon Maillet og Martin Fourcade sitter hjemme. Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø sitter hjemme. En hel haug tyskere og russere som sitter hjemme og har ikke sjans til å kvalifisere seg til øvelsen, sa Bjørndalen videre.

Parstafett er en fersk VM-øvelse. I fjor vant Norge da den ble arrangert for første gang under mesterskapet i Östersund. Røiseland og Bø var på pallen sammen med Italia og Sverige.

Skiskytterfesten i Anterselva går nå inn i sluttfasen. Lørdag står stafettene for tur, mens det hele rundes av med fellesstart dagen etter. Sistnevnte blir Johannes Thingnes Bøs siste sjanse til å reise hjem med et individuelt gull i bagasjen.

Saken oppdateres