Stjernene legger opp: – Det blir litt av en oppgave for damelaget

Johannes Thingnes Bø (29) kaller karrieren til Tiril Eckhoff (32) for fantastisk og kommer aldri til å glemme stafettene de hadde sammen. Samtidig roper han varsku om tomrommet Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland (32) etterlater seg.

SUKSESS-KVARTETT: Marte Olsbu Røiseland, Tarjei Bø, Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø, her under blomsterseremonien etter gullet på blandet stafett under OL i Beijing 2022.





15.03.2023 20:48

Bare dagen etter at Røiseland annonserte karriereslutt, gjorde Eckhoff det samme onsdag kveld. Totalt har duoen gått inn vanvittige 28 mesterskapsgull for Norge.

– At hun og Marte nå gir seg… Det blir litt av en oppgave for det norske damelaget å fylle tomrommet etter dem, sier Thingnes Bø og fortsetter:

– Det blir jo tøft. Men man finner ofte mye motivasjon i å starte litt på «scratch» og at de nå er i en utfordrerposisjon. Folk tar jo ofte automatisk steg når store stjerner gir seg. Da Tora Berger ga seg, ble Tiril ekstremt god. Men det er helt klart at det blir annerledes for damelaget. Bredden er ikke like sterk som på herresiden. Det vil merkes at de to forsvinner.

LEGGER OPP: Tiril Eckhoff, her avbildet med sine tre medaljer fra OL i Beijing i fjor.

Landslagstrener Sverre Huber Kaas er helt innforstått med situasjonen når han nå mister to store profiler.

Han mener det er snakk om personer som virkelig har gått foran og har vist hva som kreves for å bli best. De har vært forbilder og vært opptatt av å utvikle seg hele tiden, sier han.

– Den dedikasjonen og erfaringen de har med å bli best, den har vært unik.

– Hvordan blir det å bygge opp et nytt sterkt lag?

– Det blir en utfordring, men også veldig gøy. Noe vi gleder oss til. Vi kom inn for fem år siden og var så heldige med at utøverne var i sin beste alder. Vi fikk nyte det og lærte godt av det.

– Det skal vi bruke til å utvikle nye utøvere som forhåpentligvis kan komme i nærheten av samme nivå, sier Kaas og trekker frem Ingrid Landmark Tandrevold som en som allerede er helt der oppe.

– Hun blir en bra ledestjerne i laget. Hun er offensiv, vært med lenge og er ung enda. Det er på mange måter knallgode muligheter for damelaget de neste årene. De har også fått gode resultater med Tiril på sidelinjen og Marte ute i begynnelsen av sesongen, sier Thingnes Bø.

Både Thingnes Bø og storebror Tarjei forteller at de visste like lite som alle andre om Tiril Eckhoffs avgjørelse om å avslutte livet som toppidrettsutøver nå. De kaller karrieren hennes for fantastisk.

– Veldig trist. Men hun og Marte har opplevd så mye. Da kan du gi deg med flagget til topps. De kan legge seg med både gul trøye og pokaler. Så er det jo kjedelig å miste så gode lagkamerater og gode skiskyttere, sier Tarjei Bø og fortsetter:

– Vi har savnet Tiril masse i år. Som hun har sagt så har hun hatt et utfordrende år og sikkert kjent på kroppen at tiden var inne for å legge skiene på hylla.

– Hun har fått til ekstremt mye, sier lillebror Johannes.

Og favorittminnet?

– Det minnet jeg kommer til å ta med meg fra karrieren med Tiril er OL-gullet i blandet stafett. Det var et perfekt lag. Jeg hadde lillebror på sisteetappen og de to største skiskytterne i Marte og Tiril på de andre to etappene. Det har vært luksus å være på lag med dem, sier Tarjei Bø.

Lillebror Johannes er helt enig.

– Det var litt av en konkurranse. Det startet med OL-gull der. Og det ble jo en pangstart på det mesterskapet. Ekstremt sterke damer å stille på startstreken med, sier han.