Svensk landslagstrener ut mot NRK-kommentatorens utspill

Den svenske landslagstreneren Johannes Lukas reagerer på NRK-kommentator Andreas Stabrun Smiths utspill under lørdagens jaktstart.

SUVEREN: Johannes Thingnes Bø vant lørdagens jaktstart. Det var hans syvende individuelle verdenscupseier denne sesongen.





07.01.2023 18:04 Oppdatert 07.01.2023 18:22

– Du kan faktisk gå uten staver på sisterunden og du kommer til å vinne likevel, meldte Stabrun Smith da Johannes Thingnes Bø var på vei mot sin syvende individuelle seier i verdenscupen denne sesongen. Nordmannen ledet da med ett minutt og 21 sekunder etter den siste skytingen i Pokljuka, med 2,5 km igjen til mål.

Utspillet til Stabrun Smith får de svenske skiskytternes landslagssjef Johannes Lukas til å reagere.

– Jeg tror absolutt ikke at han hadde vunnet uten staver. De ekspertene sier så mye. De burde kjent på hvordan det er å gå der ute før de sier noe, sier Lukas til Expressen.

Stabrun Smith ler godt da han får gjenfortalt kommentaren til den svenske landslagssjefen.

– Da skjønner jeg at den svenske landslagstreneren er ganske frustrert over at beste svenske kom på 19. plass (Sebastian Samuelsson), sier NRK-kommentatoren til VG.

– Men tror du faktisk han hadde klart å vinne uten staver på sisterunden?

– Selv om han er overlegen nå, så skjønner jeg at det kanskje hadde blitt vel mye melkesyre i lårene, til og med for Johannes, svarer Stabrun Smith fra bilen, tilbake til hotellet i Slovenia.

Sammen med ham i bilen satt NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde. Etter en kjapp prat dem imellom ringer Stabrun Smith tilbake.

– Jeg var altfor forsiktig. Han hadde garantert vunnet uten staver. Ola og jeg er enige, sier han og ler.

UENIG: Den svenske landslagstreneren Johannes Lukas synes ikke noe om Andreas Stabrun Smiths utspill.

Hovedpersonen selv tror også at han kunne kastet stavene og likevel ha vunnet.

– Jeg tror faktisk at jeg hadde vunnet uten staver på den siste runden i dag. Det gikk utrolig bra i sporet, sier Thingnes Bø.

Den svenske skiskytteren Jesper Nelin er av samme oppfatning.

– Han er umenneskelig akkurat nå. Det hadde ikke overrasket meg om han hadde vunnet uten staver, sier Nelin til Expressen.

De mannlige norske skiskytterne, med Thingnes Bø i spissen, har vært helt suverene denne sesongen og tatt ni av ti individuelle seire. De norske herrene har også vunnet begge stafettene.

Under jaktstarten i Pokljuka endte samtlige seks nordmenn blant topp åtte på resultatlisten.