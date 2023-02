Bjørndalen-metoden skal gi VM-suksess

Etter tre uker på reisefot reiste de norske skiskytterne hjem for å forberede seg til VM. Vetle Sjåstad Christiansen (30) og Johannes Dale (25) ble igjen i høyden i Italia. Nå prøver de «vinneroppskriften» til Ole Einar Bjørndalen.

HELT PÅ HØYDE: Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale har kost seg på høydesamling i Anterselva. På bildet nede til venstre er Dale sammen med forloveden, Kristina Skjevdal, som svingte innom på sin tur til skiskytter-EM i Sveits.

02.02.2023 20:19

De to skiskytterne bor og trener i Anterselva. Håpet er at 17 dager på 1600 meter skal gi Sjåstad Christiansen og Dale en kickstart på mesterskapet i Oberhof som innledes 8. februar.

– Vi har snakket mye med Ole Einar (Bjørndalen) og fått gode råd om hvordan vi skulle gjøre dette og hva vi må passe på, sier Sjåstad Christiansen til VG.

Bjørndalen levde i høyden lenge før mesterskap - også de som gikk i lavlandet. Det er hans erfaringer Sjåstad Christiansen og Dale nå drar veksler på.

– Etter tre tøffe konkurransehelger må vi være ekstra påpasselig - også med tanke på det vi skal gjøre i Oberhof. Vi skal gå med fem slag lavere puls enn hjemme, så har vi hurtigøkter hvor du skal være på hugget og gå med den teknikken og intensiteten som venter i Oberhof. I tillegg er det mye rolig trening og hvile, forteller Vetle Sjåstad Christiansen.

Det siste har vært veldig enkelt. Duoen fikk beholde rommet de delte på hotell Falkensteiner, like ved skiskytterarenaen i Anterselva. Her har de benyttet kulde- og varmebasseng, spa-anlegg, badstuer og fått i seg all maten en toppidrettsutøver skal ha.

Regningen på 3500 kroner døgnet må de dekke selv.

– Det er vel det som faller inn under posten utgifter til inntekts ervervelse, sier Sjåstad Christiansen og ler godt.

– Det er verdt det. Fysisk og mentalt vil vi dra nytte av dette oppholdet, og så er jo håpet at investeringen skal betale seg når vi kommer til VM. Det er viktig treningsmessig, men like viktig for å få overskudd. Sånn sett er dette helt rått. Vi har tatt restitusjonen på alvor.

Fakta Dale og Christiansen i verdenscupen Johannes Dale (25)

Debuterte i verdenscupen i 2019

Har gått 72 individuelle renn

To verdenscupseirer, syv ganger på pallen

Treffprosent liggende 86, stående 80 Vetle Sjåstad Christiansen (30)

Debuterte i verdenscupen i 2012

Har gått 143 individuelle renn

Tre verdenscupseirer, 14 ganger på pallen

Treffprosent liggende 93, stående 77 Vis mer

Anleggene i Anterselva kjenner de to ut og inn. Nå er de på fornavn med nesten hele hotellstaben.

– Etter snart tre uker på samme rom er vi blitt som en eneste stor familie. Jeg føler at vi kjenner alle.

Fasilitetene i Pokljuka kan ikke måle seg med Anterselva, men duoen tok med seg 13 dager på 1300 meter i Slovenia, såkalt mellomhøyde. Det blir 30 dager i høyde- og mellomhøyde siden Vetle Sjåstad Christiansen la jula bak seg og dro på jobb igjen 27. desember.

– Hvordan ser regnestykket ut når du kommer til Oberhof?

– Jeg håper at jeg skal kunne gå 15–20 sekunder raskere i Oberhof, i en løype som stiller ekstreme krav til kapasitet. Det er økningen i kapasitet man har mest fordel av etter et høydeopphold og så skal man klare å gå nærmere maksfart over en lengre tidsperiode.

Når man kommer ned fra høyden skal man erfaringsmessig være på sitt beste mellom dag syv og dag 10. VM-sprinten kommer på dag ni ...

Johannes Dale håper oppholdet skal gi samme effekt som før VM i Pokljuka i 2021. Da la han også inn et ekstra opphold i Anterselva før mesterskapet - et VM hvor han tok sølv på fellesstart, bronse på normaldistansen og ble nummer fire på sprinten.

– Jeg gjør dette fordi jeg har troen på det. Det ga veldig effekt i Pokljuka. «Motoren» var bare suveren, det er den beste følelsen jeg har hatt, beskriver Dale.

– Jeg tenker at det er ikke dumt å gjøre det igjen, selv om det skal konkurreres i lavlandet. Du får noe av samme effekten. Så er det litt gøy å være igjen her og gjøre det man selv føler er best. Det er det toppidrett handler om, å gjøre det man har tro på.

Onsdag reiste de hjem til Norge for å akklimatisere seg med en VM-precamp på Lygna. Vetle Sjåstad Christiansen skal selvsagt bo sammen med Johannes Dale.

– Jeg har bodd på rom med ham i over en måned i strekk. Du blir godt kjent da, ler Sjåstad Christiansen.

– Selv om vi begynner å bli voksne karer så lever vi fint med dette. Vi er vant til at privatlivets fred forstyrres litt av og til. Under pandemien fant vi ut at det var kjedelig å bo alene - og så er det deilig å ha noen å dele vitsene med. Vi tilhører også samme kohort.