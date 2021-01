Stjernene velger vidt forskjellig VM-oppladning

De norske skiskytterne velger vidt forskjellig oppkjøring til VM i neste måned.

VANT VM-GULL: Her blir Johannes Thingnes Bø tatt i mot av Marte Olsbu Røiseland etter at VM-gullet var sikret på par-stafetten i Anterselva i fjor. Foto: Jostein Magnussen

Mens Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold har reist hjem til Norge, velger resten av skiskytterlandslaget å legge VM-forberedelsene til Italia og Østerrike.

For Thingnes Bø var det et enkelt valg å dra hjem til kona Hedda og sønnen Gustav.

– Min vurdering er at sesongen er lang, og det er fint med et avbrekk fra reise og skiskytterfokus. Jeg har taklet Pokljuka (VM-arenaen) bra før uten forberedelser i høyden og er trygg på at formen kan bli veldig bra med treningsforholdene som er i Oslo nå, sier Thingnes Bø til VG.

Storebror Tarjei er allerede på plass i høyden i Seiser Alm. Her skal han trene rolig noen dager på 2000 meter før han forflytter seg til Obertilliach i Østerrike.

– Jeg velger å bli i høyden for å være best mulig akklimatisert til VM. Jeg gjorde det samme i fjor, og det fungerte veldig bra. Derfor er jeg trygg på at dette er den beste oppladningen for meg.

Lørdag reiser Tarjei Bø ned på 1400 meter til Obertilliach hvor han får selskap av Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale. De to har valgt å bli noen ekstra dager i Anterselva. Skytetrener Siegfried Mazet møter trioen der.

Fakta Slik blir VM VM i Pokljuka innledes med mix-stafetten onsdag 10. februar. Så er det herrenes sprint 12. februar og kvinnenes sprint dagen etter. Skiskytter-VM avsluttes med fellesstart for begge kjønn 21. februar. Vis mer

Ble igjen i Anterselva

Fjorårets VM-dronning, Marte Olsbu Røiseland, valgte også å bli igjen i Anterselva.

– Den viktigste grunnen er at jeg slipper to reisedager med alt som følger med av coronatesting og karantene når du kommer hjem. Siden mannen min (Sverre Olsbu Røiseland) er opptatt med skiskytter-EM, hadde jeg kommet hjem til tomt hus, og da er det mer hyggelig å ta en liten «ferie» sammen med Karoline (Knotten) og Ida (Lien) her i Italia, sier Olsbu Røiseland.

De tre skiskytterkvinnene skal trene på rundt 1100 meter - omtrent i samme høyde som VM-arenaen i de slovenske skoger.

– Det har vært litt opp til hver enkelt utøver hva de føler for, sier landslagssjef Per-Arne Botnan om VM-oppkjøringen.

– Vi gjennomfører heller ingen precamp, men velger å samles i Pokljuka allerede 5. februar. Da får utøverne fem dager frem til de første skal i aksjon på mix-stafetten.