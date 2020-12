Bø-kollaps: Samuelsson banket nordmennene

Ved første anledning var det takk og farvel for Tarjei Bø. Deretter ble det dobbel-miss for Johannes Thingnes Bø da det gjaldt som mest – mot svenske Sebastian Samuelsson.

BOM: Bø-brødrene bommet for mye til å kjempe om seieren i Finland. Foto: MAURI RATILAINEN / COMPIC

5. des. 2020 13:56 Sist oppdatert 9 minutter siden

Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson gikk likt inn på standplass til fjerde skyting, men der sviktet nordmannen. Med to strafferunder forsvant svensken i front og tok sin første verdenscupseier. Thingnes Bø måtte ta til takke med tredjeplass 19,5 sekunder bak vinneren.

Men det svingte av jaktstarten i finske Kontiolahti underveis. Og det lå en Bø-triumf i luften fra start.

Det var storebror Tarjei Bø som gikk først ut etter sin første seier på tre år, torsdag. Men gleden var kortvarig. Ved første mulighet gikk det rett vest for Bø langt øst i Europa, med hele tre bom på første liggende. Men da den ene broren sviktet fra start banet det vei for den andre brorens suksess i de krevende forholdene.

For Johannes Thingnes Bø føk rett i tet da han fylte blinkene ved første skyting og distanserte konkurrentene og hadde opparbeidet seg nesten halvminuttet ledelse halvveis i rennet. Men dramatikken var ikke over for Bø-brødrene.

Midtveis i den tredje serien kom imidlertid den første bommen. for Thingnes Bø Og da tok Sebastian Samuelsson opp jakten. Han startet på beskjedne 18. plass, men var på hugget mot den norske skiskytterkongen.

Vanligvis ustabile Samuelsson klarte seg med en runde. Og da forsvant Thingnes Bø med to bom. Og Tarjei Bø som faktisk var tilbake i posisjon til å true teten bommet seg også ut av tetkampen på siste stående skyting.

– For en sesongstart. Hanna Öberg leder verdenscupen for damene og de svenske herrene har gått så fort på ski her og nå går Samuelsson inn til sin første seier, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith i det Samuelsson gikk mot mål.

Til slutt ble det 3. plass på Thingnes Bø foran kometen Lægreid på fjerdeplass. Thingnes Bø måtte også gi tap for franske Claude i sluttspurten. Vetle Sjaastad Christiansen ble nummer syv.

– De norske må skjerpe seg for å holde unna, sier Liv Grete Skjelbreid.