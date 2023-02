Norsk sølv på kaos-stafett: – Vi er ikke bortskjemte drittunger

OBERHOF (VG) De norske skiskytterne klarte ikke å leve opp til det enorme favorittstempelet på herrenes stafett – og den svenske skiskytterhelten Björn Ferry erklærer halv dags landesorg på Norges vegne.





18.02.2023 13:07 Oppdatert 18.02.2023 14:46

De norske skiskytterne – anført av Johannes Thingnes Bø – har vært i en egen klasse denne sesongen. Derfor var det en stor overraskelse at det «bare» ble sølv til Norge på herrenes stafett. Sverige tok bronse.

– Vi er nest best. Vi skal ikke sippe over sølv selv om vi ikke legger noe skjul på at vi ønsker å vinne. Vi er ikke bortskjemte drittunger. Vi er klar over de marginene vi kjemper med og noen ganger mot. I dag var de absolutt imot. Det er veldig mange ting vi kunne gjort bedre, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

Norge havnet i skikkelig trøbbel da Tarjei Bø fikk problemer med vinden og bommet fire ganger. Dermed måtte han ut i strafferunde på den andre etappen. Etter nok en strafferunde av Sturla Holm Lægreid på tredjeetappen, forsvant seierssjansene etter strålende skyting av Quentin Fillon Maillet på den siste etappen.

forrige









fullskjerm neste GULLREKKEN RØK: Etter fem strake gull, ble det VM-sølv på Johannes Thingnes Bø tross skyting i rekordtempo. 1 av 4 Foto: Javad Parsa / NTB

Totalt ble det to strafferunder og 14 ekstraskudd for Norge. Det er dårligste skyting i en VM-stafett siden Pokljuka i 2001. Den gangen ble det tre runder og 15 bom for Norge.

Tidligere skiskytter og nå SVT-ekspert Bjørn Ferry sier at det nå blir «en halv dags landesorg» i Norge. Både Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid kommer med stikk tilbake.

– Hvem? Hvem? Nei da, han har et poeng. Vi gikk for gull i dag. Det blir litt landesorg, sier Thingnes Bø til VG.

– Da blir det en hel dags landesorg i Sverige, for vi slo jo dem, smiler Sturla Holm Lægreid.

– Jeg er enig. Det er det smarteste han har sagt. Det er kult når noen slenger ut noe som trigger litt. Jeg kjenner den i magen, det var en knockout. Vi må reise oss til i morgen, sier Tarjei Bø til VG.

Fakta Resultatliste på herrenes stafett 1) Frankrike 1.21.48,8 (1/9) – Antonin Guigonnat (0/2), Fabien Claude (0/3), Emilien Jacquelin (1/3), Quentin Fillon Maillet (0/1). 2) Norge 0.38,9 (2/14) – Vetle Sjåstad Christiansen (0/5), Tarjei Bø (1/3), Sturla Holm Lægreid (1/3), Johannes Thingnes Bø (0/3). 3) Sverige 1.39,9 (1/13) – Peppe Femling (1/4), Martin Ponsilouma (0/3), Jesper Nelin (0/2), Sebastian Samuelsson (0/4). 4) Tsjekkia 2.04,2 (2/10), 5) Tyskland 3.51,8 (5/8), 6) Sveits 4.08,1 (6/8), 7) Italia 4.22,9 (0/14), 8) Romania 4.48,6 (0/13), 9) Slovenia 4.48,7 (3/14), 10) Finland 5.08,8 (3/7). Kilde: NTB. Vis mer

Dermed klarte altså ikke den norske kvartetten å forsvare gullet fra Pokljuka i 2021. Lægreid, Bø, Thingnes Bø og Sjåstad Christiansen dannet også det norske laget den gangen.

For Thingnes Bø røk også den «umulige» gulldrømmen. Stryningen hadde muligheten til å ta syv av syv VM-gull ved seier på stafetten og søndagens fellesstart.

Norge kom skjevt ut fra start. Først bommet Sjåstad Christiansen to ganger på liggende skyting. Han hentet inn teten før andre skyting, men der ble det tre nye bom etter en krig med vinden. Ved veksling var Norge ett minutt bak Frankrike.

Tarjei Bø fikk også store problemer med en vindkul på den stående skyting. Det resulterte i fire bom og Norges første strafferunde. Det tok lang tid før han løsnet det første skuddet i håp om at vinden skulle avta.

– Det er en avveining når du står i vinden og ikke finner blinken. Hvor lenge skal du stå der? Du kan vente og bomme likevel. Jeg var bevisst på at jeg skulle prøve. Jeg så at Vetle ble stående lenge også, sier Bø til VG.

Tall fra det internasjonale skiskytterforbundet viser at Norge brukte 15. lengst tid på skytingen, med 6 minutter og 35 sekunder. Vinneren Frankrike brukte to minutter kortere tid.

Men Thingnes Bø, derimot, han skjøt siste stående på 15,9 sekunder – ny rekord for hans del.

På vei over målstreken bøyde Thingnes Bø seg for de franske seiersherrene.