Skiskytter-saken: Mange bevis, men ingen er dømt. Ennå.

BAKGRUNN: Rådyre klokkegaver, sexarbeidere og doping. Det internasjonale skiskytterforbunds (IBU) granskningsutvalg kaster på nytt grove anklager mot den tidligere presidenten Anders Besseberg.

Tidligere IBU-president Anders Besseberg kommer langt fra godt ut av den siste rapporten rundt mistanken om korrupsjon. Her skal han dele ut medaljer under OL i Pyeongchang i 2018. Tre måneder senere var det politirazzia hjemme hos ham, og ikke lenge etter hadde han trukket seg som IBU-president. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå nettopp

Bare for å gjøre det helt klart først: Tidligere IBU-president Anders Besseberg og organisasjonens tidligere generalsekretær Nicole Resch er ikke dømt for noe som helst. Politietterforskning i Østerrike og Norge pågår fortsatt. Det er ikke tatt ut tiltalte.

Rapporten som Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) eksterne granskningskommisjon (ERC) nå legger frem, hadde som mål å grave frem fakta. Fakta som skal sørge for at IBU og dens organer kan ta de riktige beslutningene om de alvorlige beskyldningene. Den endelige dommen derfra har ikke falt.

Etterforskning og granskning

I april er det tre år siden (2018) politiet i Østerrike, Norge og Tyskland raidet hjemmene til Besseberg, Resch og IBU-kontorene i Salzburg. Da hadde etterforskningen pågått i et halvt års tid allerede.

De to hovedpersonene er mistenkt for:

Korrupsjon: De skal ha tatt imot penger for tjenester, primært fra russiske skiskytterledere.

Å ha bidratt til å holde skjult doping eller mistanke om doping. Doping er ulovlig ifølge østerriksk lovverk.

Svindel: I og med at doping også er en måte å skaffe seg pengepremier på, blir det da svindel når en utøver får pengepremier som dopet. De skal bidratt til at slik virksomhet skal ha funnet sted under VM i Hochfilzen i 2017.

Denne etterforskningene var det politiet i Østerrike som først tok seg av. Korrupsjonsanklagene mot Besseberg blir nå etterforsket av norsk politi (Økokrim). Dopinganklagene kan ikke etterforskes av norsk politi fordi norsk lovverk ikke går like langt som det østerrikske.

Men denne siste rapporten, bestilt av organisasjonen som Besseberg var tidligere president for, tar ikke for seg nasjonale strafferettslige forhold. Den skal i utgangspunktet være grunnlag for IBUs reaksjon overfor partene.

Fakta Anders Besseberg Tidligere president for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Født: 25. februar 1946 (74 år) Bosted: Vestfossen, Viken Skiskytter i sin aktive idrettskarriere (1966–74) Norsk landslagstrener i skiskyting (1976–80) President i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra 1993 til 2018. Overtok i 1992 som president i skiskytterforbundet som var underlagt Det intensjonale femkampforbundet Skal være arkitekten bak jaktstart, fellesstart og blandede stafetter innen skiskyting og tatt idretten til nye høyder under sin regjeringstid I 2014 ble han tildelt Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 12. april 2018 trakk han seg som IBUs øverste leder etter beskyldninger om korrupsjon Aktuell: Får alvorlige anklager mot seg i en uavhengig granskningsrapport gjort på oppdrag for IBU. Han blir beskyldt for å ha brutt etiske regler innen idretten. Vis mer

Anders Besseberg fotografert i Holmenkollen i 2016. Foto: Stein J. Bjørge

Korrupsjon og prostitusjon

Like fullt er det alvorlig nok det som kommer frem. Rapporten er på rundt 200 sider. Den går i detalj inn på forholdene rundt russisk doping i skiskyting. Det har kommet en rekke avsløringer og rapporter om statlig russisk doping i etterkant av OL i Sotsji. Dette er nok en rapport som bekrefter det som tidligere har vært kjent.

I rapporten fremmes det også påstander om hvordan den tidligere presidenten skal ha mottatt kontanter, gaver, fått nærmest levert prostituerte ved ankomst til Russland og blitt påspandert jaktturer.

Dette er påstander som er kommet frem i rapporten og som Aftenposten ikke kan verifisere. Besseberg skal ha i politiavhør innrømmet å ha mottatt klokker i gave i god tro, og han har også innrømmet å ha hatt kontakt med sexarbeidere uten at han har vært nødt til å betale. Dette skal han ha sagt ifølge utskrifter av politiavhør som rapportskriverne har fått tilgang til:

– Det kan godt hende at det har skjedd. For å si det slik, jeg gikk ikke aldri ut på gatene.

Det handler også i stor grad om hvordan Anders Besseberg i stor grad har talt Russlands sak, til tross for stadig nye avsløringer om statsstyrt doping av russiske utøvere.

Ikke greit, mener utvalget som har gransket forholdene.

Doping-teknikker

Men det handler også om hvordan russisk doping har fungert i lange perioder. Det handler om detaljer rundt organisering og hvilke personer som kan ha vært medskyldig.

Derfor er dette et oppgjør med hele organisasjonskulturen i IBU. På toppen av denne organisasjonen satt altså Anders Besseberg i 25 år.

Dermed har det ikke vært vanskelig for granskningsutvalget å konkludere med at de som ønsker å påføre Besseberg og Resch en straff, har en god sak.

– Utvalget har identifisert bevis som de anser å være troverdig og pålitelig, og mener at det skulle være tilstrekkelig, hvis bifalt av disiplinærutvalget, til å støtte en tiltale om brudd på IBUs lover og regler, heter i ett konkluderende punkt i rapporten.

Bidro ikke

Mens kriminalsaken fortsatt etterforskes av Økokrim og østerriksk politi, skal nå granskningsrapporten behandles av det som kalles Biathlon Integrity Unit. Det er et uavhengig kontrollorgan for IBU som ble opprettet høsten 2018 etter at saken mot Besseberg/Resch ble offentlig kjent. De vil så legge frem en innstilling til styret i IBU.

Besseberg og Resch har ikke latt seg intervjue av granskningskommisjonen. De har latt politiforklaringene tale for seg.

Besseberg har ikke ønsket å stille opp til intervju i forbindelse med offentliggjøring av rapporten til granskningsutvalget.

I et VG-intervju i april 2018 avviste Besseberg på det sterkeste at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

– Nei, jeg er ikke korrupt. At jeg skal ha fått betalt av russerne for å skjule dopingprøver, det kan jeg si et klart og tydelig nei til. Jeg har gitt samme svar til etterforskerne. Jeg har aldri mottatt en krone, euro, dollar eller rubel for den saks skyld. Jeg har ikke prøvd å lure unna russiske prøver, sa Besseberg til VG da.

Hans østerrikske advokat Norbert Wess skriver i en e-post til TV 2 følgende:

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, hverken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU»