Norge hadde vunnet alt denne sesongen. Lørdag ble de grundig slått.

De norske skiskytterherrene måtte klare seg uten Johannes Thingnes Bø og endte som nummer to på stafetten i Ruhpolding. Frankrike ble suveren vinner.

Med Thingnes Bø hjemme med sin nyfødte sønn Gustav, klarte ikke Norge å hamle opp med Frankrike på stafetten i Ruhpolding. Dermed ble Norges seiersrekke på stafett brutt.

Før lørdagens konkurranse at de norske herrene vunnet tre av tre denne sesongen. I tillegg har de norske kvinnene vært helt suverene og vunnet fire av fire. Dette ble dermed første stafett denne sesongen uten norsk seier.

Fakta: Resultater Menn, 4 x 7,5 km: 1) Frankrike 1.18.11,2 (0/6) – Emilien Jacquelin (0/1), Martin Fourcade (0/0), Simon Desthieux (0/1), Quentin Fillon Maillet (0/4), 2) Norge 1.12,2 min. bak (0/10) – Johannes Dale (0/4), Erlend Bjøntegaard (0/4), Tarjei Bø (0/1), Vetle Sjåstad Christiansen (0/1), 3) Østerrike 1.24,3 (0/4) – Dominik Landertinger (0/1), Simon Eder (0/1), Felix Leitner (0/1), Julian Eberhard (0/1), 4) Russland 1.32,3 (0/5), 5) Tyskland 2.13,1 (0/12), 6) Hviterussland 2.39,0 (1/9), 7) Slovenia 2.55,7 (0/8), 8) Ukraina 3.42,6 (0/6), 9) Sverige 4.05,9 (1/12), 10) USA 4.09,8 (0/9). Stafettcupen (4 av 6 renn): 1) Norge 234, 2) Frankrike 216, 3) Tyskland 176, 4) Russland 167, 5) Slovenia 142, 6) Hviterussland 141.

Franskmennene var suverene og hadde bare to bom totalt på standplass før siste runde. Der ble det to nye bom, men ledelsen var aldri i fare og Frankrike gikk inn til seier i snøværet med ett minutt og tolv sekunder ned til Norge på annenplass.

Norges lag med Johannes Dale, Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen slet på standplass tidlig, men med god fart i sporet og etter hvert god skyting ble Norge til slutt nummer to.

Østerrike havnet på tredjeplass.

Ekstraskudd

Dale åpnet stafetten for Norge, men med totalt fire ekstraskudd på skytingene vekslet han inn til en fjerdeplass da Bjøntegaard skulle ut på 2. etappe.

Dale måtte bruke alle tre ekstraskuddene på siste skyting, men klarte heldigvis å unngå strafferunde og gikk en god sisterunde i sporet.

– Jeg føler meg bra, og da var det bare å gi full gass, så det var godt jeg klarte å tette litt av luken iallfall, sa Dale til NRK.

Bom og ekstraskudd ble det også for Bjøntegaard, som fikk to bom på begge skytingene og tapte ytterligere til Martin Fourcade, som gikk 2. etappe for Frankrike.

Fourcade skjøt fullt hus og gikk en knallsterk etappe som førte til at Frankrike ledet med hele ett minutt og 19 sekunder ned til Norge og Østerrike før de to siste etappene. Det klarte ingen å ta igjen til slutt.

Sikret annenplass

Storebror Bø var til stede og gikk tredje etappe, men heller ikke han klarte å gjøre noe med franskmennene. Det åpnet likevel godt, for Bø åpnet med fullt hus på første skyting og tok innpå Frankrike som fikk dagens annen bom.

På siste skyting var rollene snudd, og med fem strake treff for Simon Desthieux og en bom for Bø klarte ikke Norge å ta særlig innpå før Christiansen skulle ut på siste etappe.

Det ble tøffere for Quentin Fillon Maillet, som fikk fire bom totalt, men selv med bare en bom for Christiansen var ikke Norge i nærheten av å ta seieren.

Med ti ekstraskudd totalt ble det for vanskelig for Norge, spesielt uten Thingnes Bø.