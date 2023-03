Coronasmittet Sturla Holm Lægreid står over verdenscuphelgen

Når skiskytterne denne helgen skal ta opp igjen verdenscupsesongen etter en pause i kjølvannet av VM, så blir det uten en coronasmittet Sturla Holm Lægreid på startstreken.

SYK: Sturla Holm Lægreid.

01.03.2023 18:09 Oppdatert 01.03.2023 18:24

Det bekrefter Sturla Holm Lægreid selv på egen Instagram.

– Ser ut som det ikke blir noen konkurranser på meg i Nove Mesto. Håper å snart være tilbake, skriver skiskytteren under et bilde for han holder i en positiv coronatest.

– Etter å ha følt seg litt dårlig tidligere i dag, onsdag, valgte Sturla Holm Lægreid å ta en coronatest for å se om han kunne ha blitt smittet. Testen var positiv og han reiser derfor hjem til Norge som følge av dette, står det videre i en pressemelding sluppet drøye 20 minutter etter utøverens egen Instagram-melding.

Nylig tok Holm Lægrem fem medaljer på syv VM-øvelser i Oberhof; sølv på normaldistanse, bronse på sprint, sølv på jaktstart, sølv på stafett og gull på miks-stafett.