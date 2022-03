Eckhoff vant sitt første verdenscuprenn for sesongen

Tiril Eckhoff viste god skyteform og knuste konkurrentene på søndagens jaktstart i Kontiolahti, mens Marte Olsbu Røiseland økte forspranget i verdenscupen til tross for tre bom.

SUVEREN: Tiril Eckhoff fulgte opp den gode formen fra lørdag og gikk helt til topps i søndagens jaktstart.

6. mars 2022 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

Med seks individuelle renn igjen før sesongslutt begynte det å haste for Tiril Eckhoff med tanke på å sikre sin første verdenscupseier for sesongen, men søndag var hun for første gang denne sesongen, best av samtlige i feltet.

– Jeg føler jeg har vært god. Jeg har stått skikkelig i møkk og gravd meg ut av det. Jeg er skikkelig stolt av å ha fått til det. Det er ikke så mange som klarer å stoppe opp når man ikke får det til, men det gjorde jeg i år. Jeg gjorde en helomvending, satset alt på OL, og det gikk bra, sier Eckhoff til NRK etter rennet.

Eckhoff hadde tre feilfrie skytinger før siste stående der hun hadde et forsprang på 40 sekunder.

Hun hadde dermed råd til to bom, noe hun også fikk.

Dorothea Wierer som skøyt 20 av 20 treff sikret annenplassen 16 sekunder bak Eckhoff. Vinneren fra sprinten lørdag, Denise Herrmann, tok tredjeplassen.

Herrmann startet jaktstarten bare fem sekunder foran Eckhoff, men tre bom fra tyskeren ble litt i det meste laget.

– Jeg tror det hjalp henne å ha et bra OL. Selvtillit hjelper alltid i skiskyting, selv om man vet nivået er der. Å få noen gode renn og kjenne at man har noe i toppen å gjøre, bidrar til å senke skuldrene, sier Ingrid Landmark Tandrevold, som endte på en 21. plass, om Eckhoff til NRK.

Eckhoff vant bronse på jaktstarten og sølv på fellesstarten i Beijing-OL.

PALLEN: (t.v.) Dorothea Wierer skøyt fullt skøyt ned samtlige blinker søndag, men det holdt likevel ikke til seier. Denise Herrmann (t.h.) kom 19,5 sekunder bak Eckhoff i mål.

Det var en solid norsk laginnsats med tre norske blant de fem beste.

Olsbu Røiseland startet jaktstarten kun 28 sekunder bak Herrmann, men det var ikke et optimalt løp for verdenscuplederen. Røiseland bommet én gang på første og andre liggende skyting, og mistet litt av flyten. Det ble også én bom på stående.

Verdenscuplederen gikk i mål på en fjerdeplass - åtte sekunder foran Karoline Knotten på en femteplass, som hadde 19 av 20 treff.

Svenske Elvira Öberg, som er Olsbu Røiselands nærmeste utfordrer i verdenscupen, endte som nummer ni. Dermed økte Røiseland ledelsen i verdenscupen. OL-dronningen fra Beijing leder verdenscupen etter dagens renn med 98 poeng ned til Öberg.

Ida Lien (fem bom) kom på en 34. plass, mens Emilie Kalkenberg (3 bom) kom på en 48. plass, som ikke holder til verdenscuppoeng.

Neste verdenscuprenn for kvinnene er 11. mars i estiske Otepää.