Skiskyting – Jeg er veldig åpen, kanskje fordi jeg er en elendig skuespiller

OBERHOF (Aftenposten): Ingrid Landmark Tandrevolds aller første TV-intervju er fortsatt en kilde til latter. – Det er bare sånn jeg var, og jeg er sikkert ganske lik nå.

18.02.2023 06:45 Oppdatert 18.02.2023 07:56

– Ånei! Nei!, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Aftenposten har akkurat spurt om hennes aller første TV-intervju. Et klipp hun er blitt ertet for i etterkant, men som kanskje også forklarer noe av hennes popularitet. For 26-åringen er blitt en profil i skiskyttersirkuset. Lørdag blir hun en svært viktig brikke i Norges medaljejakt i kvinnestafetten.

