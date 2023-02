Bronsemedaljen glapp for Olsbu Røiseland – gråt for ektemannen

OBERHOF/OSLO (VG) Marte Olsbu Røiseland «jublet» for det som skulle bli en 4. plass, før hun tok til tårene for ektemannen Sverres Tyskland-suksess.

– Jeg blir rørt, svarte Røiseland etter målgang til TV 2 før hun tok til tårene.

Det tyske håpet Denise Herrmann-Wick leverte gull på hjemmebane – etter et realt drama mot svenske Hanna Öberg.

Marte Olsbu Røiseland kjempet lenge om en bronsemedalje, men svenske Linn Persson kom bakfra og spolerte den muligheten.

Hennes ektemann Sverre Olsbu Røiseland trener Tyskland og gullvinneren Denise Herrmann-Wick.

– Han er ydmyk, veldig engasjert og det er livet hans å være trener. Han gjør alt for de jentene, så dette var skikkelig gøy. Han satser minst like hardt som jeg gjør.

– Jeg vet at de har vært veldig nervøse. Å være tysk skiskytter er et utrolig press. At Denise takler presset, er utrolig imponerende, la hun til, sistnevnte til NTB.

Ektemannen sier følgende til VG om Martes ord:

– Det er helt fantastisk. Det sier litt om Marte. Det viser at han ikke bare tenker på seg selv, men at hun er et omsorgsmenneske som vet hva som ligger bak en idrettsutøver og hvor mange trenere og støtteapparat som jobber for at én enkeltutøver skal bli god.

I målområdet kunne svenskene klemme for både sølv og bronse. Olsbu Røiseland misset bronsen med 5,1 sekunder.

– Jeg skulle selvsagt hatt bronsemedaljen. Det er surt å tape den på slutten, men jeg er med å kjempe om medaljen, og det er stort i seg selv, sier Røiseland.

– Det er ti treff som er fasiten i dag når alle på pallen skyter det. Da blir det vanskelig med min ene bom, legger hun til.

– Det så ut som du jublet ved målgang der. Gjorde du det?

– At jeg jublet? Jeg jublet vel fordi løpet var ferdig da.

– Dette er som et gulløp for henne etter alt hun har vært gjennom, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen på kanalens sending om Olsbu Røiselands løp.

Røiseland var usikker på formen inn mot VM etter en høst uten den vanlige treningsmengden. Hun slet med ettervirkninger fra virussykdommen helvetesild.

Den norske 23-åringen Juni Arnekleiv overrasket alle med to fulle hus og en 12. plass. Ole Einar Bjørndalen i TV 2 kalte det hele «hinsides».

– Det betyr så mye å høre det fra den største av dem alle, sier Arnekleiv til VG – som ble klar for VM-sprinten så sent som torsdag formiddag.

Ingrid Landmark Tandrevold (26) kjempet om gullet, men rotet det til.

HUn åpnet glimrende, og med startnummer 32 gikk hun ut i ledelse etter liggende skyting.

Hun hadde også raskeste tid da hun kom inn til stående, men to bom sendte henne nedover på resultatlista.

Etter målpassering var det en tydelig preget Tandrevold som ble støttet og hjulpet ut av området.

– Det gikk helt fint. Jeg var bare veldig, veldig sliten etter målgang. Kanskje jeg gikk litt for mye med hjertet i dag. Jeg åpnet hardt og tenkte at det er bare medaljene som gjelder. Jeg ga alt jeg hadde, ettersom jeg hadde ingenting å tape, sier Tandrevold til VG.

– Hvilke følelser hadde du i kroppen etter målgang?

– Man går alt man har og hodet vil gå fortere, men kroppen vil ikke. Så jeg var bare utrolig, utrolig sliten.