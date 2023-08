Tobarnsfar Johannes Thingnes Bø står over samling: – Grunnen er det som har skjedd på hjemmebane

Johannes Thingnes Bø (30) tar grep etter å ha blitt tobarnsfar, og står over den tradisjonelle samlingen som sparker i gang høstsesongen.

BLITT 30 OG TOBARNSFAR: Siden sist sesong har Johannes Thingnes Bø både fylt 30 år og blitt tobarnsfar. Det gjør at landslaget gjør noen spesialtilpasninger for at livet skal gå opp. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 17:21

– Grunnen er det som har skjedd på hjemmebane, sier herretrener Egil Kristiansen.

«Det som har skjedd» er at Thingnes Bø – forrige sesongs klart beste skiskytter på herresiden – gikk fra ett til to barn i juli. Da kom lille Sofia til verden, og gjorde Gustav til storebror.

Dermed blir det spesialtilpasning for Thingnes Bø, som pleier å være med på augustsamlingen. I år går turen for herrene til Seiser Alm og Obertilliach. Thingnes Bø sto også over Blink-festivalen for en drøy uke siden.

Thingnes Bø er etter planen tilbake med laget til sommer-NM på rulleskiskyting i Vennesla, 15.–17. september. Fra da er planen at 30-åringen skal lade opp til sesongen som resten av laget.

– Hvordan påvirker dette det sportslige inn mot sesongen?

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg har vært skeptisk til hva Johannes får gjort på hjemmebane, men den skepsisen har han gjort til skamme før. Så lenge han får trent fysisk, og det får han gjort, tror jeg det skal gå bra.

Kristiansen er imidlertid klar på at Thingnes Bø var i hakket hvassere form på samme tid i fjor.

30-åringen selv har ikke besvart VGs henvendelse i en travel småbarns- og treningstid.