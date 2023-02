Gullet glapp for Thingnes Bø: – Rullegardinen gikk ned

OBERHOF (VG) Johannes Thingnes Bø (29) lå an til nok et VM-gull på søndagens fellesstart. I stedet ble det dobbelt svensk etter en høydramatisk avslutning.





19.02.2023 13:07 Oppdatert 19.02.2023 14:30

Stryningen ledet før siste stående skyting, men en grov bom med siste skudd og feilfri skyting av Sebastian Samuelsson, gjorde at det ble svensk gull på fellesstarten. Martin Ponsiluoma tok sølvet bak Samuelsson, mens Thingnes Bø tok bronse.

– Rullegardinen min gikk ned da svenskene gikk voldsomt opp Birxsteig BirxsteigBakken på vei til stadion. , sier Thingnes Bø til NRK.

forrige







fullskjerm neste DOBBELT SVENSK: Sebastian Samuelsson (til høyre) kunne juble for gull, mens for Martin Ponsiluoma (til venstre) ble det sølv. Samuelsson traff med 20 av 20 skudd. 1 av 3 Foto: LISA LEUTNER / Reuters

29-åringen hadde vunnet de siste ni individuelle konkurransene i VM og verdenscupen før fellesstarten.

– Det er lenge siden sist. Det er kjedelig, jeg vil tilbake, sier en smilende Thingnes Bø til VG.

– De har ingen respekt for Thingnes Bø i avslutningen. Mange spør: «Kan man slå Johannes Thingnes Bø?». Ja, vi kan slå ham med to utøvere, sier den svenske landslagstreneren Johannes Lukas til SVT.

Vetle Sjåstad Christiansen tror snakket om den «uslåelige» Thingnes Bø har motivert svenskene. Dette var det første individuelle gullet til Samuelsson, også kalt «Silver-Sebbe».

– Det er fryktelig imponerende å ta dobbelen på siste dag. Det «Sebbe» drar frem på sisterunden og tyve treff... Det er mektig. Både han og resten av svenskene har hatt et superbra mesterskap, sier Christiansen til VG.

Både han og Sturla Holm Lægreid sier seg enig om å stryke «Silver-Sebbe»-navnet.

– Det er bra for de andre nasjonene å se at vi er menneskelige. Det er ingen selvfølge å være så dominerende, så dette setter det kanskje i perspektiv. Nå har de fått blod på tann, så jeg tror vi får hardere konkurranse i Nove Mesto, sier Lægreid.

Bronsen gjør likevel Thingnes Bø til den første mannlige løperen til å ta medalje i samtlige syv VM-øvelser. Fem gull, ett sølv og én bronse, er fasiten. Marte Olsbu Røiseland tok også syv medaljer tilbake i 2020.

– Jeg plasserer det på lik linje med det Marte gjorde. Det ble et mål på slutten av fem etter at jeg tok det femte gullet, da trengte jeg to medaljer til. Jeg klarte det, så jeg er veldig fornøyd, sier Thingnes Bø til VG.

Det var imidlertid Sturla Holm Lægreid som fikk den beste starten. Han var nemlig den eneste feilfrie norske skytteren på første liggende. De fem andre nordmennene måtte alle gå én strafferunde. Thingnes Bø hentet inn tetgruppen før neste skyting, men der måtte både han og Lægreid gå nok en strafferunde.

På få minutter hadde imidlertid Thingnes Bø hentet inn tyve nye sekunder og lagt seg i ryggen på løperne som hadde skutt feilfritt. Med en lynrask og feilfri serie på første stående skyting, hadde han plutselig et forsprang på ti sekunder til Sebastian Samuelsson.

Situasjonen ble imidlertid snudd på hodet da Thingnes Bø bommet med sitt aller siste skudd, mens svenskene Samuelsson og Martin Ponsiluoma skjøt feilfritt. Samuelsson vant duellen mellom de to svenskene.

– Jeg har ikke hatt så mye syre i dette mesterskapet som jeg hadde på den sisterunden. Da det slo inn mentalt at det ble medalje, men ikke gull eller sølv, fikk jeg syren mer enn noen gang før, sier Thingnes Bø.