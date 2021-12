Corona-smitte skaper store problemer for NRK i Östersund

ÖSTERSUND (VG) NRK sender hjem det meste av sin stab fra verdenscupen i skiskyting i Östersund på grunn av corona-smitte.

SATT UT AV SPILL: Andreas Stabrun Smith (t.v.) og Ola Lunde fotografert på stadion i Östersund for to år siden. Nå er Stabrun Smith corona-smittet og Lunde definert som nærkontakt.

1. des. 2021 21:17 Sist oppdatert nå nettopp

Hovedkommentator Andreas Stabrun Smith er bekreftet smittet, og det får konsekvenser for hele staben.

Flere av NRK-medarbeiderne som er definert som nærkontakter er på vei til Norge før torsdagens sprintøvelser i verdenscupen. NRK forteller på sine nettsider at to journalister og to fotografer er sendt hjem. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU tillater ikke at de får jobbe på arenaen.

«Skiskytingens minst populære mann akkurat nå – det er meg. Tok en selvtest litt tilfeldig og den ga utslag. Viste seg dessverre å være sant», skriver Stabrun Smith selv på Instagram. Han planlegger å kommentere torsdagens to renn fra hotellrommet her i Östersund.

Også ekspertkommentator Ola Lunde må se rennet fra hotellet. Han er ikke smittet, men er definert som nærkontakt og får dermed ikke lov å nærme seg skiskytterstadion.

– Det var et sjokk og veldig overraskende, sier Andreas Stabrun Smith til VG.

Han forteller at han hadde vært og gått og løpt litt i kulden og ble usikker på helsetilstanden. Derfor tok han en test.

– Jeg aner ikke hvordan jeg har fått smitten, sier han.

Stabrun Smith er fullvaksinert med to doser Moderna, den siste satt 19. august.

Da VG snakket med kommentatoren onsdag kveld hadde han nesten ingen antydning til sykdom.

– Jeg har bare lette forkjølelsessymptomer.

Kommunikasjonsdirektør Christian Winkler i IBU bekrefter overfor VG at én person tilhørende mediene har testet positivt.

Syv dagers karantene

– Vi gjennomførte corona-testing av staben som dekker verdenscupen og en prøve var positiv. Den var blant mediene. Våre regler er slik at nærkontakter til denne personen ikke kan komme til stadion på fem dager. I tillegg må de testes, sier Christian Winkler til VG.

IBU tester alle som ikke er vaksinert.

Sportssjef i NRK, Egil Sundvor, har vært opptatt og har ikke hatt anledning til å svare på VGs henvendelser.

Redaksjonssjef Anders Sårheim sier til VG at de fleste NRK-journalistene vil reise hjem torsdag siden de ikke får lov til å jobbe på stadion selv om de har testet negativt.

– Vi sender bort nytt personal som kan jobbe i helgen. I mellomtiden får vi hjelp av våre kolleger i SVT, sier Sårheim.

Etter det VG forstår vil også det internasjonale skiskytterforbundet hjelpe NRK i de gjenstående rennene i Östersund slik at man får gjennomført intervjuer med de norske utøverne.

– Det er jo det kjedeligste. På grunn av meg blir hele NRKs team satt ut av spill. Vi får ikke med et eneste menneske opp på stadion. Det kjenner man på at er veldig frustrerende, sier Stabrun Smith til NRK.