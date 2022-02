Disse skiskytterne har vært best i OL

Mens Marte Olsbu Røiseland (31) er OL-dronningen er Quentin Fillon Maillet (29) OL-kongen og den som har gjort det best av alle skiskytterne i mesterskapet.

SUPERTRIO: Johannes Thingnes Bø (t.v.), Marte Olsbu Røiseland og Quentin Fillon Maillet (t.h.) er det tre skiskytterne som har plukket flest OL-poeng i Beijing.

18. feb. 2022 00:03 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det den franske skiskytteren har gjort i OL i Beijing overgår selv legenden Martin Fourcade.

Martin Fourcade klarte på det meste tre gull (jaktstart/fellesstart/miksstafett) i OL for fire år siden. Fillon Maillet har tatt to gull (normal/jaktstart) og tre sølv (sprint/stafett/miksstafett) og kan ta medalje på samtlige øvelser hvis han hevder seg på den avsluttende fellesstarten på lørdag.

Fillon Maillet har de tre siste sesongene blitt nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Denne sesongen kan han bli den fjerde franskmann etter Patrice Bailly-Salins (1993/94), Raphaël Poirée (fire ganger) og Martin Fourcade (syv ganger) som står med det største og gjeveste trofeet etter 22 verdenscuprenn.

OL-DRONNING: Marte Olsbu Røiseland har herjet så langt i OL. Her flankert av Tarjei Bø og Tiril Eckhoff.

OL teller ikke i verdenscupen, men i statistikken for skiskytterne i Beijing er det Marte Olsbu Røiseland som kommer nærmest poengfangsten til Fillon Maillet. Tre øvelser teller med i poengoversikten: normalen, sprint og jaktstart, og disse 10 har gjort det best under mesterskapet:

1. Quentin Fillon Maillet 174 poeng

2. Marte Olsbu Røiseland 168

3. Johannes Thingnes Bø 148

4. Elvira Öberg 136

5. Tarjei Bø 136

6. Anton Smolski 112

7. Maksim Tsvetkov 110

8. Dorothea Wierer 109

9. Eduard Latypov 108

10. Denise Herrmann 103.

– Vi har ikke noe å klage på når det kommer til medaljer og prestasjoner, og har all grunn til å være fornøyd, sier sportssjef Per-Arne Botnan til VG, vel vitende om at Norge har to gode gullsjanser igjen på fredagens fellesstart for begge kjønn.

I den norske leiren har man også latt seg imponere av det Quentin Fillon Maillet har fått til under OL.

– Det er sterkt. Han har jo vært svært god tidligere i sesongen også, men han viser styrke ved gjennomføre et så bra mesterskap. Både Quentin og Marte er jo «høydeløpere» begge to som har lyktes her i høyden, konstaterer Botnan.

Marte Olsbu Røiseland har hatt et eventyrlig mesterskap og har tatt tre gull (sprint/jaktstart/miksstafett) og en bronse (normalen).

OL-avslutningen blir hektisk med to renn på fredag. På grunn av kraftig vind og kulde er kvinnenes fellesstart flyttet frem fra lørdag til fredag kl. 08.00. Herrenes fellesstart starter klokken 10.00.