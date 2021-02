Skiskytterens spesielle kjærlighetsforhold: – Jeg har brukt mye tid med børsa på kveldene, mens dama ligger i sengen

Den er helt avgjørende for at de lykkes som idrettsutøvere. Skiskyttergeværet får frem følelser. For noen.

Her er Johannes Dale med sin andre kjærlighet i livet. Geværet som han koser med og steller støtt og stadig. Men det er ikke alle på skiskytterlaget som har et like kjærlig forhold til våpenet som 23-åringen. Foto: BORUT ZIVULOVIC, Reuters/NTB

Johannes Dale: – Jeg har ikke noe navn på den, men det er et kjærlig forhold. Jeg har brukt mye tid med børsa på kveldene, mens dama ligger i sengen.

Johannes Thingnes Bø: – Jeg har null følelse for børsa. Følelser det har jeg for kona, børsa er jobb.