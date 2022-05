Skiskytter-profil i stygg sykkelulykke: - Var heldig

Skiskytter Karoline Knotten (27) husker fint lite etter å ha vært i en sykkelulykke i helgen.

SKADET I FALL: Karoline Knotten har fått kutt i ansiktet, blåøye og er forslått. Nå må hun holde seg i ro noen dager.

2. mai 2022 09:18 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var lørdag at uhellet var ute. Knotten var på treningstur med Lotte Lie. Ved broen ved Tretten gikk det galt, og Knotten stupte over styret.

– Jeg husker ikke så mye før jeg satt i veikanten, sier Knotten til VG.

Treningskameraten Lie har fortalt at det trolig var løs grus som felte 27-åringen.

Hun har fått beskjed av legene om å holde seg i ro i noen dager.

– Jeg har vært heldig, tross alt. Jeg slapp med en del skrubbsår. Jeg har vondt i ansiktet og fikk en trykk i øyet, men ellers har det gått greit. Legene var litt bekymret for hjernen og hodet siden jeg ikke kunne gjøre rede for noen minutter i forbindelse med uhellet.

I ettertid er hun glad hun benyttet sykkelhjelm.

– Jeg var veldig glad for at jeg hadde den. Jeg fikk et kutt i hodet av trykket fra hjelmen, men tenker det hadde gått langt verre uten.

Advarte landslagskollegene

– På bildene ser det ut som du har gått 10 runder i bokseringen?

– Ja, jeg har sendt en advarsel til de andre landslagsjentene. Vi skal på markedsdager i Oslo denne uken, og det ser ut som jeg har vært i slåsskamp.

Om det blir tur fra Lillehammer til Oslo i forbindelse med skiskytterforbundets treff, vet ikke Knotten.

– Jeg har jo lyst til å dra, møte trenerne og jentene igjen og få lagt en sesongplan, men jeg må snakke med legen først. Det kan være en påkjenning å kjøre bil.

Skiskytteren har fått beskjed om å holde seg i ro noen dager.

– Det blir ikke noen harde anstrengelser med det første. Jeg skal prøve å gå meg en tur i dag.

– Har ulykken satt en støkk i deg?

– Jeg kommer nok til å kjenne det når jeg skal opp på sykkelen neste gang - selv om jeg har falt før. Uansett må jeg reparere sykkelen først etter uhellet, sier Karoline Knotten.