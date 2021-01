Må vrake medaljekandidater til VM: – Det er «mission impossible»

Landslagssjef Per-Arne Botnan innrømmer at forbundet kommer til å vrake medaljekandidater til skiskytter-VM i Pokljuka i neste måned.

BØR HELST VINNE: Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.) og Erlend Bjøntegaard har kniven på strupen foran verdenscupløpene i Oberhof denne uken. Foto: NTB og EPA

12. jan. 2021 08:47 Sist oppdatert nå nettopp

Av 11 individuelle verdenscupløp denne sesongen har de norske herreløperne vunnet åtte. Overraskelsesmannen Sturla Holm Lægreid står med fire seirer, Johannes Thingnes Bø har to, mens Tarjei Bø og Johannes Dale har én hver.

Der har du også de fire gutta som akkurat nå ligger an til å få konkurrere i VM. Norge har «bare» fire plasser under mesterskapet i Pokljuka.

Ytterligere én løper får en rolle som reserve i Slovenia, én blir hjemmeværende reserve.

Det betyr at Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard har «kniven på strupen» når konkurransene i Oberhof fortsetter med sprint og fellesstart denne uken.

Landslagssjef Per-Arne Botnan innrømmer at det blir tøft å vrake utøvere som kunne kjempet om mesterskapsmedaljer.

– I skiskyting er man vant til tøffe beskjeder. Både Vetle og Erlend vet at det er vrient å komme seg inn på laget siden de andre har prestert så bra. Nå har de denne uken til å vise seg fram. Begge vet hva som må til, sier Botnan.

Med tre 4. plasser i verdenscupen for Sjåstad Christiansen og en 5. plass som beste resultat for Erlend Bjøntegaard ville de to fått plass på alle andre landslag enn det norske.

Per-Arne Botnan kaller det et luksusproblem, men er også klar på at konkurransen om en VM-plass aldri har vært heftigere.

– Jeg tror det må være første gang at vi har fire utøvere som har seirer og pallplasser. Det er en bredde uten sidestykke. Resultatene før jul er de beste vi har hatt både når det gjelder seirer, pallplasser og topp 6-plasseringer. Og det har ikke blitt noe dårligere gjennomsnitt etter jul.

De fire øverste i verdenscup-sammendraget er norsk: Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale og Tarjei Bø.

– Syltynt håp

Erlend Bjøntegaard, som har stått over seks verdenscuprenn på grunn av en kranglete rygg, regner VM-målet som «mission impossible». 30-åringen dro til Oberhof mandag ettermiddag.

– Skal det blir noe VM på meg så handler det om å vinne. Kanskje må jeg vinne flere ganger - og med overbevisning. Jeg har akseptert at dette blir et umulig prosjekt. Det er ikke veldig realistisk og kanskje litt unødvendig å legge et slik press på meg selv når jeg gjør comeback etter ryggskaden. Samtidig er dette min eneste mulighet til å kvalifisere meg, sier Bjøntegaard og innrømmer at «håpet er syltynt».

For 30-åringen er det viktig å komme i gang etter skaden og få kroppen «i slag» igjen.

– Vurderingen av helseteamet er at ryggen er god nok. Hvis ikke hadde jeg ikke kommet til start. Samtidig må jeg finne riktig belastning.

På kvinnesiden topper Marte Olsbu Røiseland verdenscupen sammenlagt foran Tiril Eckhoff. Røiseland med to seirer og fire pall-plasseringer, Eckhoff står med fem seirer og to plasseringer på pallen.

Og her er uttaket litt enklere. Norge har en ekstra plass på sprinten siden Olsbu Røiseland er tittelforsvarer, og dermed tar Botnan & co med seg seks kvinner til starten av mesterskapet.