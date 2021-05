Thingnes Bø gjør som Høsflot Klæbo - inngår lukrativ femårsavtale

Johannes Thingnes Bø (27) gjør som skiskytterforbundet og Johannes Høsflot Klæbo og skriver millionavtale med YX Norge.

GODE NAVN: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø fotografert i forbindelse med en skyteøkt ved Sognsvann. Foto: Jostein Magnussen

5. mai 2021 13:13 Sist oppdatert nå nettopp

Selskapet er en del av Uno-X Energi AS som eies av Reitangruppen og har vært en hovedsponsor for forbundet siden 2017.

Fra før har langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo inngått en femårsavtale med Uno-X som angivelig er verdt fem millioner kroner i året. Nå har Thingnes Bø inngått en lignende avtale som løper frem til og med OL i Italia i 2026.

– Det er en knallgod avtale som gjør at jeg kan jobbe hardt for å utvikle meg som skiskytter. Jeg har hatt mange gode samarbeidspartnere som har støttet meg opp gjennom årene, nå tar YX tar over mange av disse. Derfor er det en stor avtale for meg. Jeg håper å nå nye høyder og er motivert, sier Johannes Thingnes Bø om sin nye hovedsponsor.

Etter det VG kjenner til får Thingnes Bø fem millioner årlig fra YX, totalt 25 millioner kroner frem til 2026-OL. Dermed har han og Høsflot Klæbo to av idretts-Norges beste sponsoravtaler.

Avtalen innebærer at Thingnes Bø kommer å fortsette sin toppidrettssatsing i fem år til.

– Jeg kommer til å fortsette til OL i 2026. Det vil være et helt naturlig punktum for min karriere. Dette blir starten på en rå avslutning, sier Thingnes Bø til VG.

Daglig leder Thor Kristian Korsvold sier selskapet har jobbet med skiskytterforbundet med «veldig gode erfaringer» fra 2017. Derfor vil man bli med videre.

– Vi som selskap har stor tro på kraften i gode forbilder med solide holdninger og verdier. Vi lar oss inspirere av skiskyting og skiskyttere spesielt.

Vi søker mer synlighet både nasjonalt men også lokalt, så elsker vi jo skiskyting. Det må jo være den mest spennende idretten av alle, sier daglig leder Thor Kristian Korsvold.

Selskapet har også fått på plass en femårsavtale med Norges Skiskytterforbund som også løper til etter 2026-OL.

YX Norge skal blant annet være med å finansiere en ny smøretrailer for forbundet. Hvor mye penger selskapet går inn med, vil ikke Korsvold si noe om.

– Utrolig viktig

– Vi vil ikke snakke om penger. Det er ingen tvil om at dette er en betydelig satsing for oss. Den går over lang tid.

Avtalen til forbundet skal være like stor som den private avtalen med Thingnes Bø, på fem millioner kroner i året. Generalsekretær Morten Aa Djupvik sier avtalen er en av de tre største forbundet har.

– Dette er en utrolig viktig avtale for vår del helt nødvendig for at vi skal være best også i fremtiden, sier Djupvik.

Skiskytterforbundet skrev nylig under en fireårig kontrakt med Craft som tar over for Odlo som klespartner etter neste års OL.