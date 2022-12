Marte Olsbu Røiseland tilbake i skiskytternes verdenscup i januar

Marte Olsbu Røiseland er klar for konkurranser og får sin sesongåpning i Pokljuka første helgen i januar.

NTB, VG

20. des. 2022 13:52 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekreftes i Norges Skiskytterforbunds ferske uttak til verdenscuphelgen i Slovenia. Seks menn og seks kvinner representerer Norge der.

Røiseland har slitt med å få kroppen i gang, og hun har ennå ikke konkurrert denne sesongen. Men nå føler den tredobbelte OL-mesteren fra sist vinter at hun begynner å få kontroll.

– Jeg var veldig spent på når kroppen ville fungere igjen. I forrige uke følte jeg at den gjorde det, og det var veldig deilig. Jeg ble utrolig lettet. Jeg går ikke fort, og jeg er ikke i god form, men bare det å få svarene på at kroppen virker, var som å vinne et OL-gull, sa hun i et TV 2-intervju mandag.

Røiseland har vært blant verdens aller beste skiskyttere på kvinnesiden de siste fire-fem årene. Hun vant verdenscupen sammenlagt sist sesong og tok OL-gull på sprint, jaktstart og blandet stafett.

Denne sesongen er VM i tyske Oberhof det store målet. Mesterskapet arrangeres fra 8. til 19. februar. (NTB)