Thingnes Bø tok OL-gull - bronse til Christiansen: – Ble ikke sliten engang

ZHANGJIKAOU/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (28) avsluttet OL som han startet det, med gull.

18. feb. 2022 10:39 Sist oppdatert 29 minutter siden

Etter seieren på dagens fellesstart tok Thingnes Bø sin femte gullmedalje i OL. Bare Ole Einar Bjørndalen (åtte gull) har flere i skiskyting.

– Jeg så opp på tavla og jeg trodde rett før siste skyting at jeg kom til å vinne med en bom, fordi jeg trodde ikke noen av de andre kom til å fylle, men så bommet jeg to og var avhengig av at det skulle bli bom på de andre og det ble det. Jeg hadde jo full kontroll da jeg gikk ut der og så hvordan ståa var. I dag ble jeg ikke sliten engang, forteller Thingnes Bø til VG.

Med fire gull i OL er det han som får tittelen «OL-konge».

– Jeg har ikke vært det før, så det er en ny tittel. Det beste er at jeg har den i fire år, hehe.

– Han er en fantastisk utøver som presterer når han kommer i mesterskap, sier landslagssjef Per Arne Botnan om gullvinner Thingnes Bø.

– Hva er hemmeligheten bak skiskytternes prestasjoner i dette OL-et?

– Hemmeligheten ... Det er vel ikke så mye hemmeligheter. Vi gjør ting ganske enkelt hele veien. Vi har gode utøvere og et team rundt som fungerer veldig godt, sier Botnan til VG.

Bronsevinner Sjåstad Christiansen var mer opptatt av å snakke om lagprestasjonen i Beijing-OL framfor sin bronsemedalje.

– Vi er nødt til å sette oss ned og se på de resultatene vi har fått til. Det er helt ellevilt. Det er «klyp meg i armen-følelse», det her var magisk. Veldig gøy å se at vi får betalt for den jobben vi gjør de siste to og et halvt årene, sier Christiansen til VG.

– Han er helt rå, sier Tarjei Bø, som gikk sin siste OL-distanse noensinne, om broren Johannes til VG.

Tarjei Bø sier det ikke er hans siste sesong, men han føler seg «ganske trygg» på at dette var hans siste OL.

– Jeg er kjempefornøyd, fire medaljer i alle forskjellige farger. Litt til laget og litt til meg selv, sier han videre.

Johannes Thingnes Bø har tatt medalje på fem av seks øvelser i Beijing, med fire gull (miksstafett, stafett, sprint, fellesstart) og en bronse (normaldistansen). Med seg på pallen fikk han Vetle Sjåstad Christiansen. Han tok 3. plassen bak svenske Martin Ponsiluoma.

Sturla Holm Lægreid tok sjetteplassen på fredagens fellesstart.

– Selvfølgelig jeg må si jeg er fornøyd med et OL-gull på stafett. Jeg skulle gjerne vist litt bedre individuelt, sier Lægreid til VG.

– Vi har et vanvittig sterkt lag på herre- og damesiden som pusher hverandre. Vi er en god gjeng som har det moro på tur. Jeg tror det har mye å si i et sånt mesterskap som det her, sier OL-debutanten.

Det startet imidlertid best for Tarjei Bø på skiskytternes siste øvelse. Han var eneste nordmann som fylte på den første liggende skytingen og gikk ut bare snaut fem sekunder etter Sebastian Samuelsson. Forhåndsfavorittene Johannes Thingnes Bø og Quentin Fillon Maillet fikk en runde hver, men hentet inn teten på den andre runden.

STRAFFERUNDE: Thingnes Bø, helt til høyre, under stående skyting. Svenske Martin Ponsiluoma, andre f.v., fikk fullt hus, og gikk ut seks sekunder bak Thingnes Bø.

Etter andre skyting gikk Thingnes Bø ut i tet etter feilfri skyting. Nærmest var Christian Gow og Sebastian Samuelsson, mens Tarjei Bø fikk en bom og gikk ut 35 sekunder bak teten på en 9. plass. Ut på tredjerunden var det bare Philipp Nawrath som holdt følge med Thingnes Bø.

På stående skyting måtte Thingnes Bø ut i strafferunden. Martin Ponsiluoma koblet seg på med fullt hus. Svensken gikk ut seks sekunder bak Thingnes Bø.

Ny rekord

Quentin Fillon Maillet gjorde også det han skulle og gikk ut på 3. plass. Tarjei Bø forsvant ut av seierskampen med to bom, mens Vetle Sjåstad Christiansen nøyde seg med én bom og var 51 sekunder bak Thingnes Bø.

Da det hele skulle avgjøres på siste skyting hadde Thingnes Bø økt avstanden til Fillon Maillet til 27 sekunder. Så kom det to bom.

Franskmannen øynet en mulighet, men bommet på tre skudd. Ponsiluouma nøyde seg med én bom. Dermed hadde Thingnes Bø nesten 18 sekunder på svensken, mens Vetle Sjåstad Christiansen gikk ut på 3. plass. etter feilfri skyting da det gjaldt som mest.

Den ledelsen ga Thingnes Bø aldri fra seg. I mål var avstanden 40,3 sekunder ned til Ponsiluoma og 1.12 til Sjåstad Christiansen, som aldri har vært bedre enn nummer fire på 19 starter på denne øvelsen. Sturla Holm Lægreid gikk seg opp til en 6. plass.

Tarjei Bø fikk i alt fire bom og avsluttet sin OL-karriere med en 12. plass.

På 11 øvelser har Norge tatt 14 medaljer i dette mesterskapet: seks gull, to sølv og seks bronse. Det har ingen klart før.